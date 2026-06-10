EE.UU. centra su estrategia de seguridad en drones no autorizados que sobrevuelen estadios durante el Mundial

El Mundial de Futbol está a punto de comenzar, y una de las principales preocupaciones por parte de las autoridades estadounidenses es el uso de drones.

Es por ello que, para evitar una situación que ponga en riesgo la seguridad de las personas, se diseñó una estrategia multimillonaria destinada a neutralizar y derribar cualquier aparato no autorizado que sobrevuele estadios o “fan zones”.

En Estados Unidos el Mundial ha sido clasificado como un evento de seguridad nacional, lo que supone una prueba importante para establecer si el Gobierno es capaz de proteger los estadios abarrotados.

“Uno de los mayores temores es que alguien intente volar un dron con explosivos hacia uno de los eventos del Mundial”, dijo a EFE Jeff Flohr, del Departamento del Alguacil del condado de King, una de las agencias encargadas de velar por la seguridad de Seattle (Washington), que albergará seis partidos.

Previamente, Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado, reconoció que algunas personas pudieran tener intención de utilizar drones para su contenido digital, pero recordó que ese equipo está prohibido en los estadios.

“No están permitidos los drones. Eso es algo muy particular que los funcionarios del orden y la ley en Estados Unidos están fiscalizando bastante, porque se han convertido en una amenaza de seguridad”, advirtió.

De acuerdo con EFE, el gobierno de Estados Unidos ha invertido unos 365 millones de dólares en sistemas destinados a crear un escudo tecnológico que permita detectar amenazas planteadas por las aeronaves, que ya han probado su efectividad de ataque en guerras como la de Ucrania e Irán.

La estrategia se ha concentrado en poder detectar, ver y controlar estos drones no autorizados, según explica Flohr. Los operativos de vigilancia en los cielos se extenderán a aeropuertos y centros de transportes, añade.

En ese sentido, Patrick Grandy, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo que las autoridades están listas “para derribar” cualquier vehículo que viole las zonas de prohibición de vuelo.

Las violaciones de las zonas restringidas suponen penas de prisión federal, multas de hasta $100,000 dólares y la confiscación del dron.

Sigue leyendo:

– Estados Unidos advierte a extranjeros por el Mundial: “Estamos fiscalizando las leyes… incluyendo las de inmigración”.

– Cárteles mexicanos habrían ordenado no cometer actos de violencia durante el Mundial.