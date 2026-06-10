Familias de personas desaparecidas en México arriban a sede mundialista para protestar y exigir justicia

Previo al arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles denunciaron que la atención pública y gubernamental se ha concentrado en la organización del evento deportivo, mientras persisten problemáticas como las desapariciones forzadas, los feminicidios y la violencia en distintas regiones del país.

Durante una protesta realizada en la Ciudad de México, madres buscadoras, familiares de víctimas y activistas exigieron que las autoridades no releguen estas demandas ante la expectativa internacional que genera el torneo.

Los manifestantes señalaron que el país enfrenta una crisis humanitaria que requiere atención urgente y permanente, según informó el sitio La Silla Rota.

Los participantes expresaron que, mientras el Mundial acapara espacios mediáticos y recursos institucionales, miles de familias continúan buscando a sus seres queridos y enfrentando obstáculos para acceder a la justicia.

"¡No queremos goles, ni copas ni mundiales, queremos que busquen a nuestros familiares!", exigieron colectivos y familiares de personas desaparecidas durante una manifestación a la altura de Viaducto, donde colocaron mensajes para visibilizar la crisis de desapariciones en? pic.twitter.com/da2UUH26hn — La Silla Rota (@lasillarota) June 9, 2026

También advirtieron que la violencia contra las mujeres y los feminicidios siguen siendo una realidad cotidiana en diversas entidades del país.

Las organizaciones anunciaron acciones de visibilización para los próximos días con el objetivo de aprovechar la atención internacional que recibirá México durante la justa deportiva.

Aclararon que su intención no es afectar el desarrollo del Mundial, sino utilizar el contexto para exigir respuestas concretas a las autoridades.

Los colectivos hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatales para fortalecer las políticas de búsqueda, investigación y atención a víctimas, así como garantizar que las demandas de justicia no queden opacadas por los eventos de carácter internacional.

La movilización forma parte de una serie de protestas y actividades convocadas por organizaciones civiles que buscan colocar en la agenda pública temas relacionados con derechos humanos, desapariciones y violencia de género en el país.

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