Marco Rubio viajará a Los Ángeles para el Mundial 2026 y reuniones con Paraguay

El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Los Ángeles, California, los próximos 12 y 13 de junio para reunirse con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro enfocado en fortalecer la asociación estratégica entre ambos países. Según informó el Departamento de Estado, la agenda incluirá temas de seguridad regional, comercio, inversión y cooperación en tecnologías emergentes.

La visita también servirá para reforzar los lazos bilaterales entre ambos países en un momento en que ambos gobiernos buscan ampliar la colaboración en áreas consideradas prioritarias para la región.

Reunión con Paraguay busca fortalecer la relación bilateral

Rubio aprovechará su estancia en California para sostener conversaciones con Peña sobre asuntos de interés común. “El secretario Rubio se reunirá con el presidente paraguayo Santiago Peña para avanzar en la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay“, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La delegación estadounidense estará integrada además por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Mundial 2026, escenario de diplomacia y proyección internacional

En paralelo a sus actividades diplomáticas, Rubio encabezará la delegación estadounidense durante el primer partido de la selección masculina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Paraguay.

El torneo, además, coincidirá con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país, convirtiéndose en una de las principales vitrinas internacionales para la nación.

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