Marco Rubio exhibe a Donald Trump por llamarlo durante la madrugada debido a que no puede dormir

Marco Rubio, secretario de Estado, reveló que el presidente Donald Trump suele llamarle a menudo durante la madrugada debido a que no duerme y eso le permite trabajar mientras los demás duermen.

Al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ted Lieu representante por California cuestionó a Marco Rubio si alguna vez había captado al mandatario de la nación quedarse dormido durante las reuniones de gabinete.

“Eso es falso. Nunca lo he visto dormirse. Al contrario, el tipo no duerme, lo cual es un gran problema porque me llama a las dos de la mañana”, reveló.

Acto seguido, el conservador de raíces cubanas describió como suele ser una jornada promedio bajo las órdenes de Donald Trump.

“Me llama a las 5 de la mañana. Y, ya sabes, me gusta dormir un poco, tal vez no 12 horas, pero al menos seis. Así que trabaja. El otro día estuvo en el Despacho Oval a las 12:30 del mediodía; no sé de qué estás hablando, ¿a las 12:30 de la madrugada?”, subrayó.

Marco Rubio es uno de los miembros del gabinete más cercanos a Donal Trump. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Rubio reconoció estar sorprendido de la cantidad de energía que tiene el magnate neoyorquino y de lo poco que llega a dormir.

“Trabaja jornadas extenuantes. He viajado al extranjero con el presidente y no duerme ni un segundo durante el vuelo. Y todos los demás duermen en el avión. Ya sabes, deambulando por los pasillos buscando a alguien con quien despertarse y hablar. Así que no sé a qué te refieres. Pero tiene una energía increíble”, expuso.

Por todo lo anterior señalado, Marco Rubio desechó cualquier posibilidad de que Trump haya comenzado a ser víctima de un deterioro cognitivo como lo han denunciado algunos de sus detractores.

“Les digo que puede que no les gusten sus políticas. Puede que no les gusten sus decisiones, pero les aseguro que este no es un presidente que duerma o que tenga algún tipo de deterioro cognitivo”, puntualizó.

Recientemente, Donald Trump se sometió a su examen médico semestral de rutina y minutos después de abandonar el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, recurrió a la plataforma Truth Social para compartir un mensaje a través del cual destacó sentirse perfectamente.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, escribió.

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