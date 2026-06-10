Trump promete apoyo total a Colombia si Abelardo de la Espriella gana las elecciones
Trump reiteró su respaldo al candidato derechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y aseguró que, si resulta vencedor en la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio, Colombia contará con “el apoyo y la fuerza total” de Washington.
Sin embargo, esta postura no es nueva, semanas antes el mandatario ya había expresado su postura a favor De la Espriella.
Por si parte, el candidato, que se hace llamar “El Tigre”, ha manifestado repetidamente su afinidad hacia las políticas de Trump y otros líderes de la derecha de América Latina y el mundo.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que De la Espriella tiene su “respaldo total e incondicional” y sostuvo que el desenlace de los comicios será determinante para el futuro de las relaciones bilaterales.
“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, escribió el mandatario estadounidense.
El republicano también felicitó al aspirante conservador por su desempeño en la primera vuelta del 31 de mayo y lo describió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”. Asimismo, contrastó su candidatura con la de su rival, Iván Cepeda, a quien calificó como “un marxista de izquierda radical”, aludiendo a su cercanía política con el presidente Gustavo Petro.
Trump añadió que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, De la Espriella “tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, reforzando su narrativa de cooperación en materia de seguridad y desarrollo económico.
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