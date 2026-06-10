Trump promete apoyo total a Colombia si Abelardo de la Espriella gana las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y aseguró que, si resulta vencedor en la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio, Colombia contará con “el apoyo y la fuerza total” de Washington.

Sin embargo, esta postura no es nueva, semanas antes el mandatario ya había expresado su postura a favor De la Espriella.

Por si parte, el candidato, que se hace llamar “El Tigre”, ha manifestado repetidamente su afinidad hacia las políticas de Trump y otros líderes de la derecha de América Latina y el mundo.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que De la Espriella tiene su “respaldo total e incondicional” y sostuvo que el desenlace de los comicios será determinante para el futuro de las relaciones bilaterales.

Captura de pantalla que muestra un mensaje en la cuenta oficial de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump. Crédito: @realDonaldTrump | EFE

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, escribió el mandatario estadounidense.

El republicano también felicitó al aspirante conservador por su desempeño en la primera vuelta del 31 de mayo y lo describió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”. Asimismo, contrastó su candidatura con la de su rival, Iván Cepeda, a quien calificó como “un marxista de izquierda radical”, aludiendo a su cercanía política con el presidente Gustavo Petro.

Trump añadió que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, De la Espriella “tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, reforzando su narrativa de cooperación en materia de seguridad y desarrollo económico.

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