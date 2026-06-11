Cuatro muertos y casi 40 intoxicados por tequila adulterado en una fiesta de quinceañera en México

Una celebración de quince años en el estado mexicano de Guanajuato terminó en tragedia luego de que al menos cuatro personas murieran y cerca de 40 resultaran intoxicadas tras consumir tequila presuntamente adulterado durante la fiesta.

El evento se llevó a cabo el sábado en un salón de fiestas de Salamanca, una ciudad ubicada en la zona centro-sur de Guanajuato. Entre las víctimas mortales se encuentran familiares cercanos de la quinceañera, identificada únicamente como Jazmín, según el Periódico Correo.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de José Antonio Cárdenas, de 39 años y padre de la adolescente; Martín Robles, de 28 años y tío de la joven; así como de Sanjuana González, de 36 años, y José Guadalupe Ramblás, de 33.

Los síntomas aparecieron horas después

De acuerdo con medios locales, los primeros indicios de que algo no estaba bien surgieron al día siguiente de la celebración.

Familiares de varios asistentes pensaron inicialmente que sus seres queridos sufrían los efectos normales de una resaca. Sin embargo, al notar que permanecían inconscientes durante largas horas, decidieron trasladarlos a centros médicos.

Narciso López, abuelo de José Guadalupe Ramblás, confirmó el fallecimiento de su nieto y señaló que otro miembro de la familia también resultó intoxicado, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Me dijeron que mi nieto estaba dormido y permaneció así durante todo el domingo. Cuando vieron que no despertaba lo llevaron al hospital y allí les informaron que había fallecido”, relató.

El hombre exigió además que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y sancionen a los responsables.

Decenas de personas fueron hospitalizadas

Según reportes locales, al menos 28 personas recibieron atención médica en el Hospital de la Gente de Salamanca.

Otras ocho fueron atendidas en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dos más en otro centro médico de la región.

Hasta el martes, seis personas continuaban hospitalizadas bajo observación.

La magnitud de la intoxicación ha generado preocupación entre los habitantes de Salamanca, donde varias de las víctimas eran ampliamente conocidas.

Sanjuana González, una de las fallecidas, trabajaba como vendedora de alimentos y era reconocida por comercializar tamales en la comunidad. Amigos y vecinos manifestaron su consternación tras conocer la noticia.

“Era una persona muy conocida aquí. Siempre salía temprano a trabajar y cuando no apareció el lunes comenzamos a preocuparnos”, declaró una allegada a medios locales.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para determinar el origen del tequila consumido durante la celebración y establecer si la bebida contenía sustancias tóxicas o fue adulterada de manera ilegal.

Las investigaciones están siendo coordinadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que aún no ha informado sobre posibles responsables ni ha revelado resultados preliminares de los análisis toxicológicos.

Los casos de alcohol adulterado han generado preocupación recurrente en distintas regiones de México debido a la utilización de sustancias peligrosas, como metanol industrial, que pueden provocar intoxicaciones graves, daños neurológicos permanentes e incluso la muerte.

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