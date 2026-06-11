Evacúan algunas zonas del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos

El Pentágono se encuentra cerrado y varias áreas del edificio fueron evacuadas mientras equipos especializados en materiales peligrosos se dirigen a las instalaciones de defensa.

Los sistemas del edificio “detectaron un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que se determine su gravedad”, dijo un portavoz del Pentágono a la reportera de CNN, Haley Britzky.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington también confirmó que su equipo especializado en materiales peligrosos está respondiendo a un “incidente con materiales peligrosos” en curso.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del Pentágono “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que se determine su gravedad”.

“El Departamento está implementando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”, declaró Parnell. “Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio”.

Los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono, han sido cerrados, según dos fuentes contultadas por CNN.

Una tercera fuente informó al mismo medio que la policía en el edificio lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.

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