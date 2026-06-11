Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración

Miles de manifestantes fueron contenidos este miércoles por la noche por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Ciudad de México, donde en unas horas se celebrará la inauguración del Mundial 2026, en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133,000 personas desaparecidas.

Los colectivos querían llevar la crisis de desapariciones al principal escenario del torneo en México, pero el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores les impidió llegar hasta el estadio y les obligó a realizar un acto de memoria frente a las vallas de resguardo que protegen la llegada al inmueble.

Aún así, sus reclamaciones se escucharon con fuerza durante una marcha pacífica que reunió a miles de personas en el sur de la capital.

“México campeón en desaparición” y “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escuchaba entre las consignas.

Provenientes de diferentes estados del país, las familias portaban elementos alusivos al Mundial, como camisetas de la selección mexicana con los rostros de sus seres queridos desaparecidos o figuras como el trofeo de la FIFA. Entre las lonas, se leía: “La pelota regresa a casa…¿Nuestros desaparecidos cuándo?”.

Familiares y colectivos de personas desaparecidas de al menos 10 estados marchan sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Ciudad de México.



Con la jornada #IluminemosLaBúsqueda buscan visibilizar la crisis de desapariciones y el rezago forense en el país, a unas horas del? pic.twitter.com/bTwXKdt1ux — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 11, 2026

“Queremos que el mundo se entere que tenemos muchos desaparecidos y se invierten recursos en otras cosas y los casos de nuestros desaparecidos no resuelven”, dijo a EFE Ana Lucía Gasca, madre de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, desaparecido desde 2023.

A unos pasos, Tranquilina Hernández, madre de Mireya Montiel Hernández, desaparecida desde 2014 coincidió en la falta de recursos para atender las búsquedas, en contraste con lo invertido en la fiesta mundialista.

“No pueden tapar el sol con un dedo trayendo un Mundial cuando no hay presupuesto para las búsquedas de nuestros seres queridos”, reprochó, previo a la marcha.

Después de avanzar por varias calles, las familias se encontraron con un grupo de funcionarios, entre ellos, el secretario de gobierno de Ciudad de México, Cesar Cravioto, quien intentó dialogar con ellos para frenar su avance hacia el estadio.

“Hoy el Estado nos demuestra que sí tiene los policías para encontrar a los desaparecidos, pero decide proteger a los extranjeros”, afirmó al megáfono la madre buscadora Jaqueline Palmeros.

Colectivos y familiares de Personas Desaparecidas de al menos 10 estados de la República caminaron sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca para realizar la jornada "Iluminemos la búsqueda". La vialidad está cerrada en ambos sentidos a la altura de Ex Hacienda Coapa. pic.twitter.com/VEr5Uqhbbh — (Kizmar) (@antonioaranda_) June 11, 2026

Unos pasos adelante, los manifestantes se toparon con un fuerte cerco policial con camiones y miles de agentes enfilados para bloquear el acceso.

“Creo que estamos en todo nuestro derecho de sacar todas nuestra frustración, tanto dolor y tanta angustia que tenemos”, aseguró Hernández.

Algunos familiares comenzaron a brincar el cerco y a pasar por encima de los camiones, mientras gritaban: “Estado represor”, entre otros reclamos.

Pero después de unos minutos, se bajaron de los camiones y realizaron la velada que tenían previa a las puertas del estadio, pero ahora frente al dispositivo policial.

Actualmente, México supera las 133,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Ante ello, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU busca llevar a la Asamblea General la crisis de desapariciones en México, al considerarlas “crímenes de lesa humanidad”, lo que ha sido reiteradamente rechazado por el gobierno.

Con nformación de EFE.

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