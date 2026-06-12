Ford Explorer Sinister ST 2027 estrena una imagen más agresiva

La personalización sigue ganando terreno entre los compradores de SUV en Estados Unidos y Ford quiere aprovechar esa tendencia. Por eso decidió lanzar una nueva configuración para la Explorer ST 2027 que busca responder directamente a los gustos de quienes prefieren una apariencia más deportiva y exclusiva.

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Bajo el nombre Sinister, la marca incorpora una serie de detalles estéticos que transforman la presencia del modelo sin modificar su esencia. La propuesta está inspirada en las modificaciones que muchos propietarios suelen realizar por su cuenta, aunque ahora llegan respaldadas directamente por fábrica.

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La idea es sencilla, mantener intactas las capacidades de la Explorer ST, pero ofrecer una imagen mucho más llamativa para quienes buscan destacar en la carretera.

Una estética inspirada en los aficionados

El nuevo paquete apuesta por una apariencia oscurecida que se ha vuelto especialmente popular en el mercado estadounidense. Los detalles negros brillantes toman protagonismo y refuerzan el carácter deportivo de este SUV de tres filas.

Entre las novedades aparecen llantas de 21 pulgadas con acabado negro, insignias ST exclusivas con tratamiento oscurecido y luces diurnas ámbar que aportan una identidad visual diferenciada. Son cambios que no alteran la estructura del vehículo, pero sí generan una imagen mucho más agresiva.

Ford también permitirá combinar el paquete con cualquiera de los colores disponibles para la Explorer ST, ampliando las posibilidades de personalización para cada cliente.

El rendimiento sigue siendo protagonista

Aunque las novedades están enfocadas principalmente en el diseño, la mecánica permanece sin cambios. La Explorer Sinister ST 2027 conserva el conocido motor V6 EcoBoost biturbo de 3.0 litros que desarrolla 385 caballos de fuerza.

Ese propulsor sigue posicionando a la Explorer ST como una de las SUV familiares más potentes de su categoría. A ello se suma una suspensión deportiva ajustada para ofrecer una respuesta más dinámica y una conducción más precisa.

El resultado es una combinación poco habitual en el segmento. Por un lado ofrece espacio suficiente para transportar hasta siete pasajeros y, por otro, mantiene un comportamiento que busca generar sensaciones cercanas a las de un vehículo de enfoque deportivo.

Ford Explorer Sinister ST 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford quiere que los propietarios aprovechen todo su potencial

Junto con esta actualización, la compañía confirmó el regreso de la Explorer ST Experience. Se trata de un programa de conducción diseñado para que los propietarios conozcan mejor las capacidades dinámicas de sus vehículos.

Los compradores de las Explorer ST modelo 2026 y 2027 recibirán acceso a una jornada completa de entrenamiento con instructores especializados. La iniciativa recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos a partir del otoño de 2026.

Según Ford, el objetivo es permitir que los conductores experimenten en un entorno controlado el trabajo realizado por los ingenieros que desarrollaron la línea ST.

La Ford Explorer Sinister ST 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cuánto cuesta el paquete Sinister

La Explorer ST tiene un precio que supera los $50,000 dólares en el mercado estadounidense. Para quienes quieran sumar esta nueva apariencia, el paquete Sinister tendrá un costo adicional de $1,695 dólares.

La cifra resulta competitiva dentro del universo de accesorios y personalizaciones ofrecidos por los fabricantes. Además, confirma que Ford está prestando atención a las tendencias que nacen entre los propios usuarios, especialmente aquellas relacionadas con acabados oscurecidos, llantas negras y una estética más deportiva.

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