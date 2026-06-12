Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 junio de 2026

En el plano amoroso, si solo buscas tu propia satisfacción y no deseas algo serio, será importante revisar esa postura. Lo que hoy parece delicioso podría volverse tóxico. Si esta relación nació como algo ocasional, pregúntate por qué este entretenimiento empieza a costarte tan caro.

Horóscopo de amor para Capricornio Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.