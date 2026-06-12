J.D. Vance descarta que Irán vaya a recibir dinero en efectivo por firmar un acuerdo con EE.UU.

El vicepresidente James David Vance echó por la borda cualquier posibilidad de que el gobierno iraní vaya a recibir dinero en efectivo a cambio de firmar un acuerdo con Estados Unidos, el cual además de ponerle fin a la guerra permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz a la navegación.

Desde el 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump declaró oficialmente estar en guerra con Irán, la actividad marítima en el litoral compartido por la República Islámica con Omán cesó condenando a varios países ha sufrir ante la falta de petróleo que solían comprar proveniente del Medio Oriente

A partir de ese momento, el argumento de frenar el enriquecimiento de uranio para evitar que los iraníes desarrollaran armas nucleares prácticamente paso a segundo plano.

A medida que se ha prolongado la guerra en contra de Irán, la volatilidad en el precio del crudo impacta negativamente a las economías de todo el mundo.

Eso tiene presionado al presidente Donald Trump, pues continúa sin lograr convencer a su adversario de sentarse a firmar un acuerdo.

A la par de las negociaciones en curso, un artículo publicado en el diario The New York Times citaba a un funcionario de gobierno entrevistado bajo condición de mantener en resguardo su identidad anticipando que el acuerdo presuntamente incluía una cláusula de $300 mil millones de dólares destinados a un fondo de inversión para reconstruir las zonas devastadas por los bombardeos estadounidenses en Irán.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal preocupación surgida a partir de la guerra librada entre Estados Unidos e Irán. (Crédito: Archivo AP)

Sin embargo, el segundo hombre con mayor jerarquía en la Casa Blanca desechó esa información a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Estoy viendo mucha información falsa sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin al programa de armas nucleares de Irán.

En primer lugar, los iraníes no reciben dinero en efectivo ni se liberan fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”, escribió.

Vance además aclaró que el hipotético acuerdo se firmaría en beneficio de todo el Medio Oriente y no sólo para favorecer a la República Islámica.

“El acuerdo está estructurado para garantizar que se prioricen las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, entonces los beneficios económicos llegarán a ellos y a toda la región. Tiene el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”, puntualizó.

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