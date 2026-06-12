La DEA se mantiene en alerta ante posible aumento de tráfico de fentanilo en EE.UU. durante el Mundial

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se encuentra en estado de alerta máxima ante el riesgo de que organizaciones criminales aprovechen la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 para incrementar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El director de la DEA, Terrance C. Cole, advirtió que la llegada masiva de visitantes internacionales a Estados Unidos durante el torneo representa una oportunidad que los cárteles podrían intentar explotar para el trasiego de drogas sintéticas.

Según el funcionario, las organizaciones criminales “siempre buscarán el beneficio” y podrían utilizar el flujo de personas asociado al evento para ampliar sus operaciones ilícitas.

La Copa del Mundo 2026 será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, por lo que las autoridades estadounidenses han reforzado los mecanismos de vigilancia y monitoreo en puntos estratégicos de ingreso al país.

Como parte de esta estrategia, la DEA impulsa la iniciativa denominada “Estados Unidos libre de fentanilo”, enfocada en combatir las redes de distribución y reducir la presencia de esta droga sintética en el mercado estadounidense.

Cole también destacó la colaboración que mantiene con autoridades mexicanas, particularmente con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien aseguró existe un flujo constante de intercambio de información.

La agencia ha señalado en diversas ocasiones que los cárteles mexicanos mantienen una presencia operativa en todo el territorio estadounidense y que siguen siendo actores clave en las cadenas de suministro de esta droga.

Las autoridades estadounidenses prevén mantener operativos especiales y una estrecha coordinación con organismos de seguridad nacionales e internacionales durante el desarrollo del Mundial, con el objetivo de impedir que el evento deportivo sea utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico.

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