“Disclosure Day” la nueva película de Steven Spielberg arranca con fuerza en la taquilla

¡La más reciente apuesta de Steven Spielberg ya está en cines! El thriller de ciencia ficción “Disclosure Day”, se estrenó el viernes y ascendió de manera rápida al puesto número uno en las listas nacionales de Estados Unidos.

La película, protagonizada por Emily Blunt, recaudó $19 millones solo en su jornada de estreno, desplegándose en 3.824 salas norteamericanas, contabiliza Box Office Mojo. Según las proyecciones de la industria, se espera que el filme acumule unos $44 millones de dólares al cierre de este fin de semana, afirmó Variety.

Sin embargo, el camino hacia la rentabilidad no será sencillo. Universal Pictures desembolsó $115 millones en la producción de este thriller, lo que obliga al largometraje a mantenerse en cartelera durante varias semanas para recuperar la inversión.

Afortunadamente, para el estudio Spielberg cuenta con un historial casi impecable en este terreno. Solo hay que recordar “The War of the Worlds” (2005), que se estrenó con $64 millones frente a un presupuesto de $132 millones, y terminó su recorrido con 603 millones a nivel global.

Más reciente, “Ready Player One” (2018) debutó con $41 millones en casa (frente a $175 millones de coste) y logró escalar hasta los $607 millones en todo el mundo. “Disclosure Day” aspira a seguir una trayectoria similar, de acuerdo a los especialistas en cine.

¿De qué se trata la cinta?

En el centro de la intriga se encuentra Margaret Fairchild, una meteoróloga interpretada por Emily Blunt, que se ve envuelta en un plan para destapar un masivo encubrimiento gubernamental sobre la existencia de vida extraterrestre.

El reparto coral incluye nombres como Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell. Las primeras reacciones destacan la atmósfera de tensión creciente y el sello inconfundible del director en la construcción del suspense.

Puedes ver el tráiler aquí:

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