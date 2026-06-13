Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 13 junio de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 13 junio de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de junio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu porvenir económico ocupará gran parte de tu atención. Comprenderás que, para progresar en el ámbito de los negocios, será necesario tomar la iniciativa y actuar con determinación. Para conquistar lo que deseas, te convendrá avanzar lentamente y administrar bien tus recursos.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu vida adquirirá un ritmo más dinámico y algunas decisiones comenzarán a precipitarse. Saldrás de la comodidad, iniciarás nuevos emprendimientos y te animarás a correr ciertos riesgos. Evita actuar de manera autoritaria o invadir territorios ajenos.
Géminis
05/21 – 06/20
Es posible que resurjan viejos enojos o conflictos que creías completamente enterrados. Será importante darles un cierre definitivo a todas aquellas situaciones que te quitan serenidad o te impiden estar en paz contigo mismo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Ocuparás un rol más destacado dentro de tu comunidad y será un excelente momento para incrementar tu participación social. Podrías liderar actividades junto a otras personas y asumir mayores responsabilidades grupales. Procura no ser ofensivo con tus amigos para evitar tensiones.
Leo
07/21 – 08/21
Los asuntos laborales ocuparán un lugar prioritario y sentirás deseos de alcanzar una posición más alta, ya sea mediante un ascenso o un nuevo emprendimiento profesional. Pero cuidado: si no controlas tu temperamento, podrían surgir choques de personalidad.
Virgo
08/22 – 09/22
Si estás tramitando una visa o atravesando un proceso legal, hoy podrías registrar avances importantes. Además, adoptarás una actitud más comprometida con tus ideales y convicciones. Sin embargo, te convendrá evitar debates políticos o religiosos innecesarios.
Libra
09/23 – 10/22
En temas financieros te mostrarás más arriesgado y decidido. Si estás resolviendo cuestiones vinculadas con herencias o poniendo fin a una sociedad, notarás avances concretos. Una atracción intensa podría desatar conflictos de intereses.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu vida amorosa adquirirá una intensidad especial. Si deseas que tu relación prospere, será importante respetar la autonomía de la persona que tienes a tu lado. Si aún estás soltero, mantente atento porque podrías recibir una propuesta muy atractiva.
Sagitario
11/23 – 12/20
Llegó el momento de priorizar tu salud, así que aprovecha para sacar turno con el médico y realizar los chequeos de rutina. Incorporar más frutas y verduras te ayudará a mejorar los procesos digestivos. También te hará bien sumar algo de actividad física para recuperar energía y vitalidad.
Capricornio
12/21 – 01/19
Sentirás fuertes deseos de gratificarte, ya sea pasando más tiempo con tus hijos o dedicándote a tu hobby favorito. Ahora hay algo que nace o se consolida en el terreno amoroso. Pisarás fuerte y nadie se atreverá a interponerse entre tú y aquello que te hace feliz.
Acuario
01/20 – 02/18
Los asuntos vinculados al hogar se volverán prioritarios. Sin embargo, ten cuidado, porque el roce constante con tus allegados podría desencadenar peleas o tensiones innecesarias. Si te sientes sofocado, intenta canalizar las energías de manera productiva.
Piscis
02/19 – 03/20
Es posible que realices una mudanza o viajes a un sitio cercano. También experimentarás un fuerte deseo de interactuar y conocer personas. Te animarás a decir lo que piensas con mayor franqueza, aunque eso podría resultar chocante para algunos. Exprésate desde un tono no agresivo.