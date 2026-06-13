Conmoción en Brasil: una joven murió tras ser lanzada sin cuerda durante un salto de bungee

Lo que comenzó como una jornada de aventura terminó en una tragedia que ha generado conmoción en Brasil y una ola de indignación en redes sociales. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, murió este sábado después de participar en una actividad de salto extremo en el estado de São Paulo.

Según las primeras investigaciones, la joven fue lanzada al vacío desde un puente de entre 30 y 40 metros de altura sin que el sistema de seguridad estuviera correctamente conectado. El accidente ocurrió en la llamada Ponte do Esqueleto, en Limeira, un lugar conocido por la práctica de deportes de aventura.

El caso volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad en este tipo de actividades y abrió una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de los organizadores.

Qué se sabe sobre el accidente

De acuerdo con la Policía Militar de São Paulo, Maria Eduarda participaba de una actividad organizada por empresas privadas dedicadas al bungee jumping y al rope jump cuando recibió la señal para saltar sin haber sido asegurada correctamente.

Mulher morre após ser jogada de altura de 40 metros sem cordas ao tentar pular de rope jump em SP

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Testigos relataron que la joven fue acompañada hasta el borde del puente y lanzada al vacío. Apenas segundos después comenzaron los gritos desesperados de quienes advirtieron que faltaba el principal elemento de seguridad.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

La víctima tenía 21 años, vivía en Jandira, en el estado de São Paulo, y era graduada en Educación Física y Gestión Deportiva, según medios brasileños.

En sus redes sociales compartía fotografías de viajes, actividades al aire libre y momentos vinculados al deporte, una de sus grandes pasiones. Minutos antes del accidente había publicado imágenes del lugar y de las pulseras entregadas a quienes participarían en la experiencia.

Una de sus últimas publicaciones cobró especial relevancia tras conocerse la tragedia. Junto a una imagen del puente escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?”

La frase se viralizó rápidamente en Brasil, donde miles de usuarios expresaron su dolor y exigieron respuestas sobre lo ocurrido.

Qué investigan las autoridades

Inicialmente, seis personas vinculadas a la organización del evento fueron detenidas para prestar declaración. Sin embargo, la investigación continúa para establecer quiénes tenían la responsabilidad directa sobre las medidas de seguridad aplicadas durante la actividad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, varios de los involucrados podrían enfrentar cargos relacionados con homicidio con dolo eventual, una figura jurídica utilizada cuando alguien asume conscientemente un riesgo que puede provocar la muerte de otra persona.

Además, se intenta determinar si las empresas responsables cumplían con todos los requisitos necesarios para operar este tipo de experiencias extremas.

La tragedia ha reavivado el debate sobre la fiscalización de las actividades de aventura en Brasil y sobre la necesidad de reforzar los controles para evitar que errores humanos tengan consecuencias irreversibles.

Mientras familiares y amigos despiden a María Eduarda, la investigación busca responder la pregunta que hoy conmociona al país: cómo fue posible que una actividad diseñada para ofrecer adrenalina terminara convirtiéndose en una tragedia.

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