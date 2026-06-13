Tyra Banks demandó a Netflix por la docuserie de “America’s Next Top Model”

La creadora y conductora de “America’s Next Top Model”, Tyra Banks, presentó una demanda por difamación contra Netflix este sábado 13 de junio.

La exsupermodelo alega que la plataforma manipuló de forma malintencionada su participación en la docuserie de tres partes “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, estrenada en febrero.

Según la demanda legal, el equipo de producción utilizó una “edición selectiva y manipulación quirúrgica” del material original. De una entrevista de tres horas y media grabada con Banks, Netflix solo emitió 16 minutos. La defensa afirma que sus palabras fueron despojadas de contexto para construir una narrativa falsa.

El eje de la disputa es un controvertido episodio de 2004 que involucró a la concursante Shandi Sullivan en Italia. En la docuserie, Sullivan relató haber sido víctima de una presunta agresión sexual tras perder el conocimiento por el alcohol. Sin embargo, en el programa original, el incidente se presentó como una infidelidad televisada.

La docuserie hace parecer que Banks evade responder sobre el caso con respuestas esquivas. No obstante, la demanda sostiene que los realizadores ocultaron deliberadamente el testimonio de Sullivan antes de la entrevista para tenderle una trampa visual.

“Hicieron parecer que la señora Banks sabía que le preguntaban sobre una agresión sexual y que intentaba evadir el tema”, dicta el documento.

Tyra Banks, quien aclaró que respeta la valentía de Sullivan al hablar, solicitó una compensación por la pérdida de futuros contratos comerciales y daños severos a su marca personal.

Como prueba del perjuicio económico, citó el desplome en las calificaciones en línea de su negocio de helados en Sídney, SMiZE & DREAM. Hasta el momento, Netflix no ha emitido comentarios.

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