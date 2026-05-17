Alex Cooper, presentadora de “Call Her Daddy”, anuncia que está embarazada

La reconocida presentadora del podcast “Call Her Daddy” y fundadora de Unwell Network, Alex Cooper, de 31 años, compartió con sus seguidores que ella y su esposo Matt Kaplan, esperan su primer hijo en común.

Cooper reveló la noticia este domingo a través de sus redes sociales, comenzando con una sutil pista en sus historias de Instagram. “Daddy, hay algo que he estado esperando compartir con ustedes”.

Acto seguido, publicó dos imágenes en las que aparece sentada en el regazo de Kaplan, sonriendo y riendo mientras acaricia su incipiente barriga. Las fotografías iban acompañadas del pie de foto: “Nuestra familia”.

En otra publicación, la creadora de contenido bromeó sobre lo difícil que había sido mantener el secreto: “Sinceramente, estoy feliz de poder dejar de intentar ocultar la barriga jajaja”.

Sobre la relación entre Cooper y Kaplan

Cooper y Kaplan, de 42 años, comenzaron su romance en el verano de 2020, después de coincidir en el ámbito profesional. La pareja selló su amor en una íntima ceremonia en la playa, celebrada en la Riviera Maya, México, en abril de 2024.

A pesar de haber guardado silencio durante los primeros meses de gestación, Cooper siempre ha sido abierta sobre su anhelo de formar una familia. En un emotivo episodio de 2025 de “Call Her Daddy”, titulado “No estoy lista para un bebé”, reveló que ella y Kaplan decidieron empezar a intentar concebir en 2024. “Estábamos muy emocionados y preparados”, confesó a sus oyentes.

Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Cooper relató que sufrió “vértigo y mareos extremos” al dejar los anticonceptivos, lo que llevó a la pareja a detener temporalmente el intento de embarazo. Además, reconoció que no quería frenar un momento exitoso y ajetreado de su carrera profesional.

Alex Cooper se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital gracias a “Call Her Daddy”, un podcast que transformó por completo la conversación sobre la sexualidad femenina, las relaciones modernas y la cultura pop.

Su salto definitivo a la fama global se selló con contratos multimillonarios de distribución exclusiva, primero con Spotify y más recientemente con SiriusXM, y su transición hacia un formato de entrevistas de alto perfil, donde su estilo ha logrado que desde estrellas de Hollywood hasta figuras políticas de primera línea elijan su espacio para revelar su lado más vulnerable.

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