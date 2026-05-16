Sara Corrales comparte cómo vive la recta final de su embarazo

La cuenta regresiva para el nacimiento de la primogénita de la actriz Sara Corrales se encuentra en la recta final. Por esta razón, la famosa se ha dado a la tarea de documentar cada momento de sus últimas semanas de embarazo a través de redes sociales.

En una de sus publicaciones en Instagram, la artista que ha brillado en producciones como “Mi camino es amarte”, “El último rey” y “Quererlo todo” dio una mirada a su reciente visita al médico, donde se reveló que su pequeña Mila está lista para llegar al mundo.

El post dejó ver a la feliz mamá en el consultorio de su médico tras confirmarse que la bebé cambió de posición, lo que aumenta las posibilidades de un parto natural una vez cumplidas las 40 semanas de gestación.

“Reporte: Doña Mila, la malabarista del circo del sol, se volvió a voltear 180 grados y ahora anda con su cabecita abajo. Ya está casi lista para salir a saludarnos”, escribió Sara Corrales para acompañar un breve clip en donde se escucha el latido del corazón de la bebé.

La noticia se vio seguida por una publicación en la que la estrella de la pantalla chica reflexionó sobre los cambios que ha experimentado a nivel profesional y personal durante los últimos meses.

En una galería de 18 imágenes, Sara Corrales confirmó la adquisición y remodelación de una propiedad en la que esperan, con mucha ilusión, ver crecer a la pequeña Mila.

“De la notaría nos fuimos directo a nuestra casita a hacer un ritualito de agradecimiento. @damianpasquini y yo agradeciendo por esta nueva etapa y por el hogar donde veremos a Mila dar sus primeros pasos”, explicó sobre una de las postales en su post.

A la par de Instagram, el perfil de TikTok de la actriz se ha convertido en un espacio para documentar los preparativos para el recibimiento de su primogénita. Uno de los videos más comentados por el público presenta a la artista en compañía de su esposo Damián Pasquini mientras decoran la habitación de Mila.

“Preparar su rinconcito ha sido una de las cosas más emocionales de este proceso… porque mientras ordeno su espacio, también siento que se va acomodando algo dentro de mí. Todo empieza a volverse real: su camita, su ropita, los pequeños detalles que imaginamos para sus primeros días… y ese nudo dulce en el corazón que aparece cada vez más seguido”, expresó en la descripción del video. “Hemos ido armándolo con calma, buscando que cada cosa tenga ese toque cálido y amoroso que soñábamos para Mila”.

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