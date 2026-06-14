Comando ejecuta en su casa a un presidente municipal en Oaxaca, al sur de México

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado por un grupo armado en su domicilio, en un nuevo episodio de violencia contra autoridades locales en México.

El homicidio ocurrió en esta comunidad de la región Mixteca, al sur del país, cuando el alcalde, de 53 años de edad, se preparaba para iniciar sus actividades cotidianas. De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados llegaron hasta su vivienda y abrieron fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el crimen e informó que abrió una carpeta de investigación por delitos de alto impacto. Además, peritos y agentes ministeriales fueron enviados a la zona para recabar evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y aseguró que las autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad para localizar y capturar a los responsables. “En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades”, expresó el mandatario estatal a través de redes sociales.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete? — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Había denunciado amenazas y solicitado protección

El asesinato ocurrió apenas semanas después de que Bravo Martínez denunciara públicamente problemas de seguridad en la región y expresara preocupación por su integridad física.

Según medios locales, el edil había reportado en mayo haber sido víctima de un incidente relacionado con un presunto secuestro virtual cuando transitaba por la carretera Acatlán-Huajuapan. Posteriormente, también denunció la presencia de grupos delictivos que operan entre los estados de Oaxaca y Puebla, una zona donde frecuentemente se registran asaltos contra transportistas y viajeros.

Diversos reportes señalan que, tras esos hechos, el alcalde solicitó medidas de protección a las autoridades estatales durante reuniones de seguridad. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre si dicha protección fue otorgada o rechazada.

Bravo Martínez gobernaba San Miguel Amatitlán bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y había llegado al cargo respaldado por la coalición integrada por PAN, PRI y PRD en las elecciones de 2024.

¿Qué se sabe del ataque al edil? ? Infórmate sobre los hechos que conmocionan al estado de Oaxaca tras el asesinato del mandatario municipal Joel Ángel Bravo Martínez. Nota en desarrollo a través del enlace. ?? #SanMiguelAmatitlán #EstadoDeDerecho #PeriodistasUnidos? pic.twitter.com/pOhTIsMcUk — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) June 14, 2026

Refuerzan seguridad y participa el gobierno federal

Tras el crimen, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció que instituciones federales colaborarán con las autoridades de Oaxaca para esclarecer los hechos y detener a los responsables. A través de un mensaje oficial, autoridades federales indicaron que dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas reforzaron su presencia en la región para apoyar las investigaciones y fortalecer las labores de vigilancia.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas ni se ha dado a conocer una línea de investigación sobre el móvil del asesinato.

El caso ocurre en un contexto de persistente violencia contra funcionarios públicos y actores políticos en México. Organizaciones civiles han documentado decenas de ataques contra autoridades municipales, candidatos y servidores públicos en los últimos años, particularmente en regiones donde operan grupos criminales que disputan rutas estratégicas para actividades ilícitas.

La muerte de Joel Ángel Bravo Martínez se registra además apenas dos días después de que otro alcalde oaxaqueño, César Figueroa, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, sobreviviera a un ataque armado en el que resultó herido, aumentando la preocupación por la seguridad de las autoridades locales en el estado.

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