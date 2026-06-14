Líderes europeos respaldan acuerdo Irán-EE.UU. y plantean retirar sanciones; la ONU lo califica como un paso decisivo

Los principales aliados europeos de Estados Unidos celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, al tiempo que abrieron la puerta a flexibilizar las sanciones económicas contra Teherán si cumple de manera verificable sus compromisos nucleares.

En una declaración conjunta, los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, conocidos como el E4, calificaron el pacto como un avance diplomático significativo y subrayaron la necesidad de garantizar la libre navegación en Ormuz “sin restricciones ni peajes”, debido a su impacto directo en el comercio internacional y los mercados energéticos.

“Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán”, señalaron los líderes europeos en el comunicado difundido desde París. El texto también felicitó a Pakistán, Catar y otros mediadores por su papel en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo de paz.

My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Europa condiciona el alivio de sanciones al cumplimiento nuclear

Los cuatro gobiernos europeos reiteraron que Irán no debe desarrollar armas nucleares y afirmaron estar dispuestos a revisar las sanciones impuestas al régimen iraní si existen medidas “claras y verificables” relacionadas con el control de su programa atómico.

“Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán”, indicó la declaración conjunta.

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió en que cualquier paz duradera dependerá de que los compromisos asumidos por Teherán “sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente”. En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, pidió que el acuerdo se aplique “con determinación” para contribuir a una economía mundial más estable y a un Oriente Próximo “más seguro”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en redes sociales que Europa está lista para desplegar medios defensivos destinados a proteger la navegación comercial y apoyar operaciones de desminado en el Golfo Pérsico. “La reanudación del tráfico marítimo, sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial”, escribió el mandatario francés.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del conflicto, fue cerrado por Irán como represalia tras la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

I warmly congratulate the US & Iran for having reached a peace deal that provides for an immediate & permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. This represents a critical step towards the peaceful settlement of the? — António Guterres (@antonioguterres) June 14, 2026

La ONU celebra el pacto y pide aprovechar el momento diplomático

La Organización de las Naciones Unidas también reaccionó positivamente al anuncio del acuerdo. El secretario general, António Guterres, lo calificó como “un paso decisivo hacia una solución pacífica del conflicto” y destacó que el entendimiento incluye un alto el fuego inmediato y permanente, así como la reapertura de Ormuz y un marco para futuras negociaciones.

“Mis más cálidas felicitaciones a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz”, escribió Guterres en la red social X. El diplomático portugués también agradeció a Pakistán, Catar, Egipto, Arabia Saudita y Turquía por su participación en las conversaciones.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, la ONU expresó además su esperanza de que las partes involucradas aprovechen este momento para fortalecer el diálogo y avanzar hacia una paz duradera en la región.

El acuerdo, cuyos detalles completos aún no han sido divulgados, será firmado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza. Según los anuncios realizados por Washington y Teherán, el pacto contempla el cese de las hostilidades y el restablecimiento de la navegación en el Golfo Pérsico.

La guerra comenzó tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y derivó en una escalada regional con ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases militares estadounidenses.

Mientras los mercados internacionales reaccionan con cautela, diplomáticos europeos y organismos multilaterales coinciden en que la implementación efectiva del acuerdo será determinante para reducir las tensiones en Medio Oriente y estabilizar la economía global.

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