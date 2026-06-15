Exmiembro de la Guardia Nacional se declara culpable por matar a tiros a soldado tras encontralo en la cama con su exnovia

Un exsoldado de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos admitió su responsabilidad en el asesinato de un miembro activo del Ejército ocurrido dentro de una instalación militar en Georgia.

Natravien R. Landry, de 27 años, se declaró culpable el 11 de junio de asesinato en segundo grado y de uso de arma de fuego durante y en relación con un delito violento por la muerte del sargento del Ejército Andre S. Stewart Jr.

De acuerdo con fiscales federales, Landry enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una sentencia que podría llegar a cadena perpetua.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2024 en un complejo de apartamentos ubicado dentro de la instalación militar que anteriormente era conocida como Fort Eisenhower y actualmente opera como Fort Gordon, en Augusta.

Investigación apunta a un encuentro dentro de una vivienda

Según una declaración jurada de arresto citada por las autoridades, Landry participaba en actividades de instrucción militar esa mañana y aprovechó un descanso para dirigirse a la residencia de su expareja, quien también era madre de su hijo.

Un testigo declaró que el acusado observó una camioneta estacionada frente al inmueble y preguntó quién era el propietario del vehículo.

Los fiscales sostienen que, al sospechar que había otra persona dentro de la vivienda, ingresó al apartamento y subió hasta una habitación donde encontró a Stewart, quien mantenía una relación con la mujer.

La mujer declaró que ambos estaban durmiendo cuando escuchó el altercado.

Dos menores también se encontraban dentro de la vivienda en el momento del incidente.

Según la acusación, Landry sabía que Stewart no estaba armado cuando le disparó una vez en el pecho.

Posteriormente, Stewart fue declarado muerto.

El acusado huyó y fue detenido tras una parada de tránsito

Después del hecho, Landry abandonó tanto la residencia como la base militar.

Las autoridades indicaron que posteriormente fue detenido durante una parada de tránsito en la Interestatal 85 por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Meriwether.

Durante la huida, lanzó el arma por la ventana del vehículo, pero esta fue recuperada más tarde por los investigadores.

Las pruebas posteriores determinaron que el arma recuperada fue utilizada en el homicidio.

Las autoridades también señalaron que Landry reconoció el hecho durante una entrevista realizada después de recibir la advertencia legal correspondiente.

La mujer declaró a los investigadores que el acusado sentía celos de Stewart.

Tras el crimen, la hermana de Stewart escribió públicamente que su hermano había sido asesinado y señaló que dejó un hijo de 5 años, quien era uno de los menores presentes en el apartamento.

Hasta el momento no se ha fijado una fecha para la sentencia.

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