Fox compra Roku en una operación de $22,000 millones que cambia el mercado de streaming

Fox acaba de soltar una bomba en la guerra del streaming al anunciar la compra de Roku en una operación valorada en unos $22,000 millones de dólares, un movimiento que mezcla contenido, dispositivos y publicidad en una misma jugada corporativa. Si todo sale como está previsto, el acuerdo dará lugar a uno de los nuevos gigantes de la televisión y el streaming en Estados Unidos, con suficiente peso como para incomodar a varios players consolidados.

Qué se sabe del acuerdo entre Fox y Roku

Según el anuncio oficial, Fox acordó adquirir Roku en una transacción de efectivo más acciones que valora a la compañía de streaming en torno a $22,000 millones de dólares, deuda incluida. El precio pactado ronda los $160 dólares por acción, combinación de unos 96 dólares en efectivo más cerca de 0,97 acciones clase A de Fox por cada título de Roku.

Cuando se cierre la operación, los actuales accionistas de Fox se quedarán con aproximadamente 73% por ciento de la nueva compañía mientras que los de Roku controlarán cerca del 27% por ciento. Las juntas directivas de ambas empresas ya aprobaron el acuerdo y el calendario apunta a un cierre en la primera mitad de 2027, pendiente todavía del visto bueno regulatorio y de los propios accionistas.

Para financiar el componente en efectivo, Fox se apoya en una mezcla de caja disponible y nueva deuda respaldada por un préstamo puente cercano a $12,000 millones de dólares, asegurado con bancos como Morgan Stanley. No es una apuesta menor, y basta ver la reacción inicial del mercado donde las acciones de Fox llegaron a caer con fuerza ante el tamaño del cheque que la compañía está dispuesta a firmar.

Uno de los mensajes más repetidos en el comunicado conjunto es que Roku seguirá funcionando como una plataforma abierta, es decir, no se convertirá en un jardín cerrado que sólo impulse contenidos de Fox. Las dos empresas insisten en que mantendrán la colaboración con otros proveedores de streaming y la distribución “ampliamente disponible” del contenido de Fox, un detalle clave para tranquilizar tanto a usuarios como a socios actuales.

Un nuevo peso pesado del streaming en Estados Unidos

Donde realmente cambia el tablero es en la escala que gana Fox al sumar el ecosistema Roku. La compañía resultante aspira a convertirse en el tercer mayor jugador de la televisión en Estados Unidos por cuota de audiencia, sólo por detrás de gigantes como YouTube, Netflix, Disney Plus o Prime Video según datos de Nielsen citados en los comunicados.

Roku aporta acceso directo a más de 100 millones de hogares que ya utilizan sus dispositivos, su sistema operativo o televisores con Roku integrado, una puerta de entrada privilegiada al salón que hasta ahora Fox no controlaba. Esa base se combina con el catálogo de contenidos de Fox, que incluye noticias en directo, deportes y entretenimiento, junto con Tubi su plataforma de streaming gratuito con publicidad.

A esto se suma The Roku Channel, el canal gratuito de Roku que ya juega en la misma liga que Tubi dentro del segmento FAST, el de servicios gratuitos con anuncios. Integrar Tubi y The Roku Channel bajo el mismo paraguas, mientras controlas el dispositivo y el sistema operativo que muchos usuarios utilizan para abrir Netflix o YouTube, convierte a Fox en algo más que un viejo grupo de televisión tradicional. Se acerca a la figura de “gatekeeper” del televisor conectado, un rol que algunos analistas ya le atribuyen a Roku en solitario y que ahora se amplifica con el músculo de Fox.

La compañía también habla de alrededor de $400 millones de dólares en sinergias de costes anuales una vez integrado Roku, además del potencial de crecimiento de ingresos gracias a la publicidad segmentada y a la venta de inventario publicitario en más pantallas. En un mercado donde casi todos compiten por suscripciones, este modelo basado en anuncios se vuelve especialmente atractivo para una Fox que apuesta fuerte por el negocio publicitario digital.

Qué cambia para usuarios, anunciantes y la competencia

Para el usuario medio que enciende el televisor y pulsa el botón de Roku, el discurso oficial es tranquilizador. Fox y Roku aseguran que la plataforma seguirá siendo agnóstica en cuanto a servicios, con acceso a Netflix, YouTube, Disney Plus, Max y compañía, sin priorizar de forma agresiva los contenidos de Fox. A corto plazo, lo más probable es que el cambio se note en más integración de Tubi y The Roku Channel en la interfaz, recomendaciones cruzadas y quizá nuevas secciones temáticas alrededor de deportes y noticias en vivo impulsadas por Fox.

Para los anunciantes la película es distinta. La combinación de datos de uso de Roku, inventario publicitario en Tubi y en el propio sistema operativo de Roku, junto con la audiencia masiva de los canales de Fox, crea un paquete muy difícil de ignorar para las marcas que quieren estar en la pantalla grande del salón. En un contexto donde la televisión lineal pierde terreno, poder segmentar anuncios en una base de más de 100 millones de hogares hace que este acuerdo sea visto como un gran atajo hacia el futuro de la TV conectada.

La competencia tampoco puede mirar hacia otro lado. Jugadores como Disney, Warner Bros Discovery, Paramount o incluso las big tech que ya dominan el streaming saben que acaban de ganar un rival con control directo sobre el “primer input” del televisor y un portafolio de contenido en vivo muy atractivo, algo que les obliga a replantear acuerdos de distribución y estrategias publicitarias. No se trata de una visión simple de “ganadores y perdedores” sino de un reacomodo del tablero donde Fox deja de ser sólo un proveedor de canales para convertirse en plataforma, escaparate y vendedor de anuncios al mismo tiempo.

También quedan preguntas abiertas. Reguladores y competidores estarán atentos a cómo se gestiona ese poder sobre la plataforma Roku, hasta qué punto se mantiene realmente abierta y qué impacto tiene en los acuerdos con otros servicios de streaming que hoy dependen de Roku para llegar a millones de hogares. Al mismo tiempo, la propia Fox asume un nivel de riesgo alto al endeudarse y pagar una prima relevante por Roku confiando en que el crecimiento del mercado de la televisión conectada y la publicidad digital compensará esa apuesta en los próximos años.

Si algo deja claro este movimiento es que la batalla por el salón ya no va sólo de tener la mejor serie exclusiva, sino de controlar el dispositivo, la plataforma y los datos que hay entre el usuario y todas las apps que abre en su televisor. Con Roku dentro de casa, Fox pasa a jugar en esa liga y lo hace con una jugada que reconfigura el mapa del streaming en Estados Unidos y manda un mensaje directo a todo el sector, la próxima gran guerra del streaming se librará en la pantalla de inicio del televisor.

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