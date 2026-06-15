¡Padres sin palabras! ¿Cómo le dicen a sus hijos que no vapeen si la FDA autoriza cigarrillos electrónicos?

A nivel nacional en Estados Unidos, cerca del 6% de los estudiantes de secundaria y preparatoria reportaron haber usado cigarrillos electrónicos en 2024. Esta cifra se traduce en aproximadamente 1.63 millones de jóvenes, aunque se ha observado una disminución con respecto a años anteriores.

El vapeo ha sido asociado con problemas respiratorios como tos y asma. Especialistas advierten que los adolescentes que vapean pueden experimentar un deterioro en su rendimiento físico y mayor dificultad para realizar actividades deportivas.

Además, la adicción a la nicotina representa uno de los mayores riesgos. Los médicos subrayan que el cerebro adolescente es especialmente susceptible a la adicción, influenciando la atención y el estado de ánimo.

A pesar de que sobran los argumentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó la venta y el consumo de cigarrillos electrónicos con sabor, con lo cual médicos están preocupados por un posible repunte del vapeo entre los jóvenes y padres quedan atados y confusos ante sus hijos para explicarles sobre los daños que involucra el tabaquismo.

Justificación de la FDA

La FDA anunció la primera autorización para cigarrillos electrónicos con sabor a frutas destinados a adultos interesados ​​en dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos tradicionales, más dañinos, recuerda Associated Press (AP).

La duda queda cuando este cambio de política se produjo tras meses de peticiones de la industria del vapeo al presidente Donald Trump.

Sin embargo, la FDA indicó en un memorando que estos cigarrillos electrónicos con sabor a frutas no son significativamente más eficaces que los de sabor a tabaco para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.

Conversar con adolescentes sobre el vapeo

“Comprendo el objetivo de ofrecer a los fumadores adultos una alternativa menos dañina, pero los sabores frutales y dulces son precisamente lo que atrae a los jóvenes”, afirmó el Dr. Scott Hadland, del Hospital General Brigham for Children y la Facultad de Medicina de Harvard. “Me preocupa que esto pueda socavar el progreso logrado con tanto esfuerzo, que redujo el vapeo entre adolescentes a su nivel más bajo en aproximadamente una década”, recoge AP sus declaraciones.

Los expertos afirman que existen maneras en que los padres pueden contrarrestar el atractivo de los cigarrillos electrónicos, enseñar a sus hijos sobre los peligros del vapeo y ayudarlos a dejar de fumar.

Armar a los jóvenes con hechos sobre los efectos del vapeo en la salud es importante. La información es considerada más efectiva que simplemente limitar el acceso.

Estudios demuestran que los adolescentes que vapean presentan mayores índices de sibilancias, dificultad para respirar y una menor capacidad para tolerar el ejercicio. Entre los problemas respiratorios causados ​​por el vapeo, podemos mencionar el empeoramiento del asma, bronquitis y tipos más graves de enfermedad pulmonar.

Peligros del vapeo en niños

Es de considerar que, si bien el aerosol de un cigarrillo electrónico no contiene la mayoría de las 7,000 sustancias químicas presentes en el humo del tabaco, la mayoría de los vaporizadores emiten numerosas sustancias potencialmente tóxicas, según un informe exhaustivo de consenso de 2018 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Investigadores señalan que aún no se conocen con certeza los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos en la salud.

No obstante, uno de los mayores peligros del vapeo es la adicción a la nicotina, que puede alterar el desarrollo cerebral y afectar la atención, el aprendizaje y el estado de ánimo.

“Nunca se insistirá lo suficiente en el factor de la adicción”, dice la doctora Devika Rao, de Children’s Health en Dallas. “Los cerebros de los adolescentes están predispuestos a la adicción”.

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