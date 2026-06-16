Adolescente permanece sin actividad cerebral tras presunto reto viral con medicamento en Oklahoma

Una adolescente de Oklahoma permanece hospitalizada después de que su familia señalara que habría sufrido una emergencia médica asociada con un presunto desafío difundido en redes sociales.

Leah Presson, de 15 años, fue trasladada a un hospital en Oklahoma City luego de presentar una condición médica grave que, según relató su padre, estaría vinculada con el consumo excesivo de Benadryl.

Su padre, Richard Presson, dijo al medio KFOR que decidió hablar públicamente sobre el caso para promover mayor educación y prevención entre familias y adolescentes.

Según explicó, su hija había sido trasladada inicialmente al área de emergencias cuando sus síntomas fueron interpretados como una posible dificultad respiratoria.

Posteriormente, la situación evolucionó hacia un cuadro crítico.

Médicos advierten sobre los riesgos del consumo excesivo de difenhidramina

De acuerdo con declaraciones citadas de especialistas médicos, el llamado “Benadryl Challenge” es conocido dentro del ámbito sanitario por el riesgo que representa.

El doctor Ryan Brown, médico pediatra de OU Health, explicó al portal que el consumo excesivo de difenhidramina —principio activo del medicamento— puede generar convulsiones y alteraciones graves del ritmo cardíaco.

Según indicó, en algunos casos esas complicaciones pueden derivar en paro cardíaco, reducción del flujo sanguíneo al cerebro y lesiones neurológicas severas.

La familia informó posteriormente que la adolescente fue declarada sin actividad cerebral.

Su padre manifestó públicamente que continúa esperando una evolución favorable mientras permanece acompañándola en el hospital.

También indicó que decidieron avanzar con un proceso de donación de órganos, decisión que vinculó con la personalidad solidaria que, según describió, caracterizaba a su hija.

Especialistas llaman a prestar atención a señales de alerta

Durante las declaraciones citadas por medios locales, médicos insistieron en la importancia de supervisar el acceso a medicamentos y observar cambios de comportamiento que puedan indicar una situación de riesgo.

Entre las recomendaciones mencionadas por especialistas se incluye revisar el entorno cuando un menor presenta síntomas inusuales o cambios repentinos en su estado físico.

La madre de la adolescente informó que el diagnóstico médico sobre ausencia de actividad cerebral fue comunicado el domingo.

Mientras continúa el acompañamiento médico y familiar, el caso ha reactivado advertencias sobre los riesgos asociados al uso indebido de medicamentos y a desafíos que circulan en plataformas digitales.

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