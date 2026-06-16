Cómo un sencillo ritual puede ayudarte a recuperar dinero prestado

Prestar dinero a familiares, amigos o compañeros de trabajo suele ser un acto de confianza y solidaridad.

Sin embargo, cuando el tiempo pasa y la deuda sigue sin pagarse, pueden aparecer sentimientos de frustración, preocupación e incluso impotencia.

En el mundo de las creencias espirituales y las prácticas esotéricas existe un ritual que, según sus seguidores, ayuda a mover las energías para que el dinero regrese a quien legítimamente le pertenece.

Este ritual de magia blanca se ha popularizado entre quienes buscan una ayuda simbólica para desbloquear situaciones relacionadas con deudas pendientes.

Su objetivo no es causar daño a la persona deudora, sino favorecer que tome conciencia de su compromiso y encuentre los medios necesarios para saldar lo que debe.

Si bien no existe evidencia científica que respalde la efectividad de este tipo de prácticas, muchas personas recurren a ellas como una herramienta espiritual para enfocar sus intenciones y atraer soluciones a problemas financieros.

¿Por qué se relaciona la energía con el dinero prestado?

Dentro de las corrientes esotéricas, el dinero es considerado una forma de energía en constante movimiento.

Cuando una persona presta una cantidad económica, se crea un vínculo energético entre ambas partes que permanece activo hasta que la deuda es liquidada.

Los expertos en rituales espirituales afirman que cuando una deuda se prolonga demasiado tiempo pueden generarse bloqueos energéticos que afectan la abundancia, la tranquilidad emocional y el flujo natural de la prosperidad.

Por esta razón, algunas prácticas buscan restablecer ese equilibrio mediante símbolos, oraciones y elementos asociados con la limpieza y la manifestación de intenciones.

Ritual para recuperar dinero prestado

Según diversas costumbres de magia blanca, este ritual está diseñado para favorecer que el dinero encuentre el camino de regreso a quien lo prestó.

La recomendación es realizarlo durante la Luna llena o la fase creciente, momentos que en el esoterismo se asocian con el crecimiento, la expansión y la materialización de objetivos.

Materiales necesarios

Para llevar a cabo este trabajo espiritual se requiere un plato blanco, sal marina, sal gruesa o sal del Himalaya, una caja pequeña de madera, papel, un bolígrafo de tinta roja o negra, pimienta molida y una barra de plastilina.

Cada uno de estos elementos posee un significado simbólico dentro de la práctica. La sal suele asociarse con la purificación y la eliminación de obstáculos, mientras que la pimienta representa el impulso energético que motiva el movimiento de situaciones estancadas.

Significado espiritual del muñeco de plastilina

El primer paso consiste en modelar un pequeño muñeco de plastilina con cabeza, tronco y extremidades.

Dentro de la magia simpática, este tipo de figura funciona como una representación simbólica de la situación que se desea resolver.

No se trata de un elemento destinado a perjudicar a alguien, sino de enfocar la intención del ritual hacia la recuperación de un recurso económico legítimamente prestado.

Posteriormente se escribe en una hoja una frase relacionada con la devolución del dinero y se introduce cuidadosamente en la cabeza del muñeco.

Si se conoce el nombre de la persona deudora, algunas tradiciones recomiendan escribirlo en la figura para fortalecer la conexión simbólica con la intención del trabajo espiritual.

El poder de la sal y la pimienta en el ritual

Una vez preparado el muñeco, se coloca dentro de una caja de madera y se cubre completamente con sal.

En el esoterismo, la sal es considerada uno de los elementos más poderosos para neutralizar energías negativas, eliminar bloqueos y acelerar la resolución de conflictos.

Posteriormente se añade una pequeña cantidad de pimienta molida sobre la superficie.

Según las creencias populares, este ingrediente genera una sensación simbólica de inquietud que impulsa la acción y evita la indiferencia frente a una situación pendiente.

El objetivo es favorecer que la persona tome conciencia de la deuda y busque los medios necesarios para cumplir con su compromiso económico.

Oración para reforzar la intención

Después de cerrar la caja, se coloca la mano derecha sobre ella y se recita una oración destinada a pedir justicia, equilibrio y restitución económica.

Muchas personas incorporan en este momento peticiones relacionadas con la protección espiritual y la intervención de energías positivas para que la situación se resuelva de manera favorable para ambas partes.

La intención principal consiste en atraer soluciones y no generar conflictos adicionales.

¿Dónde debe guardarse la caja?

Una vez finalizado el ritual, la caja se guarda en un lugar oscuro y tranquilo dentro del hogar.

Según comentan los entendidos en el tema, debe permanecer allí hasta que la deuda haya sido pagada por completo.

Se cree que durante este tiempo la energía del trabajo espiritual continúa actuando y reforzando la intención de recuperar el dinero.

Cuando finalmente se recibe el pago, algunas personas optan por deshacer el ritual agradeciendo por la resolución del problema y desechando los materiales de forma respetuosa.

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