Daddy Yankee revive los mejores momentos del desfile Nacional de Puerto Rico en Nueva York

De cara al histórico triunfo de los Knicks, las calles de Nueva York fueron testigos de una segunda fiesta: el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño que tuvo lugar en Manhattan y que deleitó a los asistentes con mucho ambiente, música y artistas invitados de primer nivel. Tal fue el caso del cantante Daddy Yankee y el actor Anthony Ramos.

Según datos revelados por AP, decenas de miles de espectadores se dieron cita en la Quinta Avenida vestidos con los colores de la bandera puertorriqueña para comenzar con la celebración.

Quien dio el banderazo de inicio fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien llevaba una camiseta de los Knicks a propósito de su triunfo, sobre una camisa y corbata.

Dicho evento, cuya primera edición data de 1950, tiene como objetivo rendir homenaje y celebrar las contribuciones de los puertorriqueños en su isla natal, Estados Unidos y el mundo entero.

En su edición 2026, el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño tuvo como homenajeados al rapero Daddy Yankee, quien encabezó el desfile, y el actor Anthony Ramos, que formó parte del elenco original de Broadway de “Hamilton”.

Daddy Yankee celebra su participación en el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño

El intérprete de “Dura” y “Gasolina” documentó la magia que se vivió durante la jornada del 14 de junio a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Allí mostró a detalle lo que se vivió antes, durante y después de su participación.

Y es que además de declararse contento por ser uno de los homenajeados de la edición, hizo mención de la energía que rodeaba a la gran manzana por el triunfo de los Knicks la noche previa.

“Un momento histórico en la CAPITAL DEL MUNDO . La energía de un campeonato y el orgullo de nuestras raíces Boricuas se unieron para crear una celebración inolvidable. PR en la casa – I ❤️NY”, escribió para acompañar su audiovisual.

El popular desfile avanzó por la Quinta Avenida en Manhattan, desde la calle 44 hasta la calle 79, abarcando 35 manzanas de la ciudad y demostrando, una vez más, el alcance y pasión del público boricua.

En respuesta, miles de fanáticos hicieron palpable su apreciación por el impacto del artista a nivel global: “El mejor de todos los tiempos… DY”, “Eres el motivo principal por el que amamos tanto Puerto Rico” y “El público te aclama”, son algunas de estas muestras de cariño.

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