Daddy Yankee es el compositor latino más premiado en la historia de ASCAP

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas de la música. El icónico artista puertorriqueño se consolidó oficialmente como el compositor latino más premiado en la historia de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

En la reciente edición de los Premios ASCAP 2026, el “Rey del Reguetón” sumó a su vitrina los galardones número 63 y 64 de su carrera.

El primer reconocimiento fue por su composición “Sonríele”, un tema de corte inspirador que ha resonado profundamente en la audiencia global. El segundo trofeo llegó gracias a su trabajo en “Latina Foreva”, canción interpretada por la colombiana Karol G.

Este hito no es fruto de la casualidad, sino de una consistencia sin precedentes. Daddy Yankee ha mantenido una racha ininterrumpida de victorias en estos premios desde el año 2005, cuando el género urbano apenas comenzaba su expansión internacional.

Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente, incluso tras anunciar su retiro de los escenarios, reafirma su estatus como el arquitecto principal de la música urbana contemporánea.

El año 2026 está siendo particularmente significativo para el boricua. Además de este récord histórico, fue recientemente nombrado “Persona del Año” por la Academia Latina de la Grabación y lanzó “ECHO”, el tema oficial del Mundial de fútbol junto a Shenseea.

La ceremonia también destacó a otros talentos como Keityn, nombrado Compositor del Año, y Romeo Santos, quien recibió el premio al Compositor/Artista Latino del Año.

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