Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 16 junio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 16 de junio de 2026.

03/21 – 04/19

Esta Luna Nueva señala un amanecer en tu mente, inaugurando una nueva manera de pensar y comunicarte. A lo largo del día cobrará importancia la conexión con tus seres más cercanos, donde encontrarás la ternura, la contención y el sentido de pertenencia que necesitas.

04/20 – 05/20

Comienzas una nueva etapa en todo lo relacionado con dinero y negocios. A lo largo del día, las palabras afectuosas serán claves para comunicarte. Recibirás llamadas o visitas de familiares que buscarán tu ternura y acompañamiento. Descubrirás que aprendes mucho más cuando hay afecto en juego.

05/21 – 06/20

Vienes de una noche de empoderamiento gracias a la Luna Nueva en tu signo, que te dará impulso para avanzar escribiendo una página en blanco. Luego, aprovecha el cambio de luna para adquirir muebles u objetos para tu hogar, priorizando la calidad, aunque implique invertir un poco más.

06/21 – 07/20

Vendrás de una noche en la que tu alma y tu inconsciente se iluminarán con mensajes y presagios llegados a través de los sueños. Ya por la mañana, mi querido cangrejito, cuando la Luna entre en tu signo, le pondrás a todo tu impronta afectuosa, protectora y sensible.

07/21 – 08/21

La Luna Nueva indica que comenzarás un proyecto grupal y que tu vida social se renovará de manera muy positiva. Además, será importante que prestes atención a un sueño recurrente, porque allí podrías encontrar el antídoto para un sentimiento no resuelto que permanece en la sombra desde hace tiempo.

08/22 – 09/22

La Luna Nueva trae un comienzo en el ámbito profesional que promete ser exitoso. Sin embargo, a lo largo del día te darás cuenta de que la vida no se limita solo al trabajo, así que buscarás compartir momentos conmovedores, afectuosos y llenos de calidez junto a tus amigos.

09/23 – 10/22

Hay un viaje en puerta o un proyecto vinculado al extranjero con excelentes perspectivas. Ya por la mañana te pondrás en modo profesional, esforzándote por ganar el reconocimiento de tus superiores y cultivar tanto el respeto como el cariño en el ámbito público y laboral.

10/23 – 11/22

Puede que vengas de una noche cargada de erotismo, ya sea a través de sueños, lecturas o un intercambio real bajo las sábanas. Al despertar verás el lado positivo de la vida y sentirás ganas de crecer, cultivando una creencia que te brindará guía y protección por el camino.

11/23 – 12/20

La Luna Nueva en tu signo opuesto marca el nacimiento de una alianza importante en tu vida. A lo largo del día podrías realizar una operación comercial significativa, posiblemente ligada a una herencia o bienes compartidos. Se requerirá de tu parte una actitud estratégica y cierto control emocional.

12/21 – 01/19

La Luna Nueva marca un nuevo comienzo en cuestiones vinculadas a la salud y el bienestar. Luego, a lo largo del día, estarás rodeado de una compañía maravillosa, recibiendo cariño y comprensión de tu pareja. Si estás soltero, presta atención: alguien podría despertar sentimientos muy especiales en ti.

01/20 – 02/18

Empezarás el lunes con un espíritu festivo y, si tienes hijos, el vínculo se renovará con un nuevo comienzo lleno de entusiasmo. Más tarde entrarás en modo salud, así que será ideal reservar un turno médico o retomar chequeos pendientes. El bienestar requiere constancia y autocuidado.

02/19 – 03/20

En el ámbito del hogar y la familia se inaugura un nuevo amanecer, iluminando tus orígenes, memoria y el sentido de pertenencia afectiva. A lo largo del día renacerás dándole rienda suelta a tu imaginación. Déjate sorprender por el enorme caudal creativo que vive dentro de ti.