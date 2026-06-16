Horóscopo de hoy para Géminis del 16 junio de 2026

Vienes de una noche de empoderamiento gracias a la Luna Nueva en tu signo, que te dará impulso para avanzar escribiendo una página en blanco. Luego, aprovecha el cambio de luna para adquirir muebles u objetos para tu hogar, priorizando la calidad, aunque implique invertir un poco más.

Horóscopo de amor para Géminis Rejuvenecido, te tomas un tiempo para pasarlo con tu pareja y demostrarle que tan románticos son tus sentimientos por ella. Si eres soltero, los demás notaran tu sonrisa, calidez y generosidad, te encuentran atractivo. Si existe una persona especial que quieras, déjale saber y responderá con afecto.

Horóscopo de dinero para Géminis Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.