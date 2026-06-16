Horóscopo de hoy para Géminis del 16 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Vienes de una noche de empoderamiento gracias a la Luna Nueva en tu signo, que te dará impulso para avanzar escribiendo una página en blanco. Luego, aprovecha el cambio de luna para adquirir muebles u objetos para tu hogar, priorizando la calidad, aunque implique invertir un poco más.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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