Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva en tu signo opuesto marca el nacimiento de una alianza importante en tu vida. A lo largo del día podrías realizar una operación comercial significativa, posiblemente ligada a una herencia o bienes compartidos. Se requerirá de tu parte una actitud estratégica y cierto control emocional.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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