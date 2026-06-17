Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 junio de 2026

Todo indica que llegarán buenas noticias desde el extranjero o de lugares lejanos donde hay personas que te sienten cerca más allá de la distancia. Si planificas un viaje, elige un destino con presencia de agua. También recibirás o brindarás consejos cargados de inteligencia emocional positiva.

Horóscopo de amor para Escorpio Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.