Horóscopo de hoy para Leo del 17 junio de 2026

Hoy se exaltará en ti la facultad de médium: tendrás presentimientos y percibirás lo que sienten, piensan o están por decir quienes te rodean. Esta información podría llegarte a través de sueños o conexiones sutiles con otros planos. Practicar el perdón y la compasión promoverá tu inteligencia emocional.

Horóscopo de amor para Leo Te encanta hablar con aquellos que quieres, debido a ciertas responsabilidades que monopolizan mucha parte de tu tiempo, encuentras difícil hacer ese deseo realidad. Si quieres disfrutar tu vida romántica, planea con antelación, invita a alguien especial para una tarde juntos de manera que puedan experimentar una ocasión inolvidable.

Horóscopo de dinero para Leo El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.