Los Grammy anuncian nuevas categorías para 2027, incluyendo “Mejor canción latina”

Los Premios Grammy 2027 se perfilan para convertirse en una edición sin precedentes, y prueba de ello es la suma de 5 nuevas categorías a las 95 ya existentes, incluyendo “Mejor canción latina” y “Mejor interpretación de pop asiático”.

De acuerdo con un anuncio publicado en el sitio web de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la edición programada para febrero 2027 incluirá cinco nuevas categorías que serán prueba del “extraordinario crecimiento que se ve en la música”.

Dentro de la lista de añadidos se encuentran: “Mejor interpretación de pop asiático”, “Mejor interpretación de R&B en dúo o grupo”, “Mejor interpretación vocal de pop tradicional”, “Mejor álbum de Folk tradicional” y Mejor canción latina”.

Sobre esta última, el criterio es claro: se premiará a las canciones donde el español predomine con más del 51 % de la letra.

Esta nueva categoría se une a las existentes que hacen homenaje a los artistas latinos, las cuales son: “Mejor álbum de pop latino”, “Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)”, “Mejor álbum de jazz latino”, “Mejor álbum de rock latino o alternativo” y “Mejor álbum de música latina tropical”.

Por su parte, director de La Academia, Harvey Mason Jr., se dijo emocionado de que la próxima edición de la aclamada premiación refleje el gran alcance que han adquirido diversos géneros musicales.

“Los cambios hechos por los miembros de la Recording Academy hablan de la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean”, declaró en un comunicado.

Junto a esta adición de categorías, la Academia también anunció un nuevo proceso que permitirá a los expertos de varios géneros votar a hasta 15 categorías. Además, se registró una actualización en los criterios categorías de “Mejor nuevo artista” y “Mejor álbum histórico”, así como la elegibilidad de los álbum y las recompensas de los compositores.

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