Luis Miguel habría sido hospitalizado tras operación cardíaca

La salud de Luis Miguel mantiene en vilo al mundo del espectáculo. El cantante mexicano se encuentra internado en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York, donde se recupera tras haber sido sometido a una delicada y compleja intervención quirúrgica de carácter cardíaco.

A pesar del hermetismo inicial y los rumores surgidos semanas atrás, reportes recientes de la prensa internacional —particularmente de la revista española Semana— confirmaron que el intérprete de “La incondicional” ha permanecido bajo un riguroso protocolo de revisiones y cuidados médicos para estabilizar y controlar su salud cardiovascular.

Las últimas actualizaciones médicas señalan que la evolución del cantante está siendo plenamente favorable, por lo que el equipo de especialistas que supervisa su caso contempla la posibilidad de otorgarle el alta hospitalaria en los próximos días.

Durante este proceso, “El Sol de México” no ha estado solo; su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se ha mantenido a su lado de forma permanente brindándole apoyo en su recuperación.

Este percance de salud ocurre tras un periodo de intensa actividad profesional. El artista de 56 años completó su monumental “Luis Miguel Tour 2023-2024”, una de las giras más exitosas y taquilleras de su carrera, en la que ofreció más de 190 conciertos en América y Europa tras varios años de ausencia en los escenarios.

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