Mujer murió tras intervenir para proteger a su hijo durante un intento de robo en Indiana

Una mujer de Indiana murió después de intervenir durante una transacción pactada a través de Facebook Marketplace que terminó en un tiroteo frente a su vivienda.

La víctima fue identificada como Jean Gragg, de 40 años, quien acudió a ayudar a su hijo adolescente mientras este realizaba la venta de un reloj a un comprador que había acudido al domicilio familiar.

El hecho ocurrió la noche del 10 de junio en Edison Park, una zona ubicada cerca de la Universidad de Notre Dame, en South Bend.

Según informó la policía, el encuentro había sido organizado para concretar la venta del artículo.

Investigación señala que el sospechoso habría sacado un arma durante el intercambio

De acuerdo con las autoridades, el joven identificado como John Ford, de 18 años, inspeccionaba el reloj cuando presuntamente sacó un arma de fuego.

Personas cercanas a la familia señalaron que el hijo de Gragg había realizado anteriormente otras ventas mediante la plataforma.

Según la investigación preliminar, Gragg intervino y se colocó entre ambos jóvenes antes de intentar alejar al visitante de la propiedad.

Las autoridades sostienen que posteriormente el sospechoso disparó varias veces.

La mujer recibió un impacto en la cabeza mientras regresaba hacia la vivienda.

Registros citados por medios locales indican que cámaras de seguridad cercanas captaron parte de los hechos.

La víctima murió días después; sospechoso enfrenta varios cargos

Gragg fue trasladada inicialmente a un hospital en condición crítica.

Posteriormente fue declarada con muerte cerebral y retirada del soporte vital días después, según personas cercanas a la familia.

Familiares y allegados la describieron como una persona dedicada a su hijo y reconocida por cuidar constantemente de quienes la rodeaban.

Las autoridades localizaron posteriormente al sospechoso en un complejo residencial ubicado a corta distancia del lugar del tiroteo.

La policía también informó que recuperó un arma que había sido abandonada en las inmediaciones.

Durante una entrevista con investigadores, el acusado presuntamente reconoció haber disparado.

Ford enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato y robo.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de St. Joseph.

Las autoridades mantienen abierta la investigación.

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