Mundial 2026: resultados de los juegos del 16 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 17 de junio

El Mundial de 2026 continuó con las participaciones de Argentina y Francia. La jornada de este miércoles 17 de junio tendrá el debut de otras grandes selecciones llamadas a ser “candidatas”. Este es el caso de Portugal, Inglaterra y la pintoresca Colombia.

Francia fue el primero en disputar su partido en el Grupo I. A pesar de que Senegal fue bastante ordenado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, la calidad francesa se hizo notar. En media hora Kylian Mbappé marcó un doblete, Bradley Barcola aportó otro gol; Ibrahim Mbaye maquilló el resultado a 3-1.

Por ese mismo grupo, Noruega pasó la aplanadora en el Estadio Boston. Con un doblete de de Erling Haaland, goles de Leo Skiri y un tanto en contra de Aymen Hussein, el conjunto europeo derrotó 1-4 a Irak.

Argentina inició su camino en el Mundial 2026 con el pie derecho. Lionel Messi marcó un triplete para derrotar a Argelia 3-0 en el Estadio Kansas City. Messi igualó a Mirosław Józef Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales (16 goles).

El último duelo de la jornada tuvo como protagonistas a Austria y Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco. Los austriacos derrotaron 3-1 a Jordania con goles de Romano Schmid, Marko Arnautović y un gol en contra de Yazan Al-Arab.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio será una jornada de mucho fútbol. Cuatro partidos serán desarrollados en este día. Los Grupos K y L cerrarán la primera vuelta en el Mundial de 2026.

El Grupo K entrará al ruedo con el duelo entre Portugal y la República Democráticática del Congo. Este partido se disputará en el Estadio Houston; el otro duelo del grupo será entre Uzbekistán y Colombia. Este compromiso será desarrollado en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca.

El Grupo L también vera acción en esta jornada. El primer duelo de este sector lo protagonizarán Inglaterra y Croacia. Este compromiso tendrá como escenario el Estadio Dallas; la jornada se completa con el duelo entre Ghana y Panamá. Este partido se jugará en el Estadio Toronto.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy

Portugal vs. RD Congo

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 09:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Inglaterra vs. Croacia

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Ghana vs. Panama

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Uzbekistán vs. Colombia

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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