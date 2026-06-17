Trump cancela audiencia para jefe de inteligencia y mantiene a Pulte en el cargo

El presidente Donald Trump anunció este miércoles la cancelación de la audiencia en el Senado para evaluar a su candidato a dirigir la comunidad de inteligencia del país, una decisión que mantiene temporalmente a Bill Pulte al frente de la oficina y que podría intensificar las tensiones con legisladores republicanos y demócratas.

A través de una publicación en Truth Social, Trump informó que no permitirá que avance el proceso de confirmación hasta que el Senado apruebe a Jamie McDonald como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, cargo para el que fue nominado recientemente.

“Cancelamos la audiencia del Senado sobre el Director de Inteligencia Nacional de hoy y no seguiremos adelante hasta que Jamie McDonald sea aprobado como Fiscal Federal”, escribió el mandatario.

Un nuevo choque con el Senado

La audiencia cancelada estaba programada para revisar la nominación de Jay Clayton, quien había sido propuesto por Trump para dirigir la inteligencia nacional tras la salida de Tulsi Gabbard.

Sin embargo, el presidente modificó sus planes el pasado fin de semana y optó por impulsar a McDonald para otro cargo estratégico, dejando en suspenso la confirmación de Clayton.

La decisión sorprendió a miembros del Senado, especialmente porque Trump dejó claro que busca utilizar estas nominaciones como herramienta de presión para avanzar otras prioridades legislativas.

El vínculo con la reforma electoral

Trump también reiteró que desea que la renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) avance junto con la denominada Ley para Salvar a Estados Unidos, una iniciativa impulsada por los republicanos que exigiría prueba documental de ciudadanía e identificación con fotografía para votar.

“Los republicanos cayeron en una trampa”, escribió Trump desde Francia, donde participa en actividades diplomáticas relacionadas con la cumbre del G7.

Mientras tanto, Bill Pulte, actual funcionario del sector de vivienda y sin experiencia previa en inteligencia nacional, permanecerá como director interino.

La medida podría enfrentar resistencia en el Congreso. Algunos republicanos han expresado reservas sobre la permanencia de Pulte, mientras que legisladores demócratas han advertido que bloquearán ciertos proyectos relacionados con inteligencia mientras continúe en la línea de sucesión para ocupar el cargo de manera permanente.

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