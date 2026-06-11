Trump nomina a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional

El presidente Donald Trump anunció su intención de nominar a Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, un cargo estratégico para la seguridad del país y que actualmente se encuentra bajo fuerte escrutinio político.

La designación llega en un momento de tensión entre la Casa Blanca y el Congreso tras la salida de Tulsi Gabbard, quien dejó el puesto el mes pasado. Desde entonces, legisladores de ambos partidos han presionado para que la administración nombre a un titular permanente al frente de la comunidad de inteligencia.

“Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), exlíder del reconocido despacho Sullivan & Cromwell y actual fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, para que sea el próximo director de Inteligencia Nacional y forme parte de mi Gabinete. Pocas personas en la comunidad jurídica cuentan con el nivel de respeto que tiene Jay. Aliento al Senado de Estados Unidos a confirmar su nominación lo antes posible”, escribió Trump.

Nominación en medio de una disputa política

La elección de Clayton también ocurre en medio de un debate sobre el liderazgo de los organismos de inteligencia. Legisladores demócratas habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que Bill Pulte permaneciera al frente del cargo de manera temporal.

Según reportes desde Washington, algunos miembros del Congreso advirtieron que podrían bloquear la renovación de ciertas facultades de inteligencia extranjera si la Casa Blanca no designaba a un candidato permanente.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dejó claro que la nominación de Jay Clayton no resuelve las preocupaciones de su bancada sobre el liderazgo interino en el área de inteligencia. “No importa lo que hagan, Pulte tiene que irse. Todavía está en ese puesto”.

La nominación de Clayton deberá ser evaluada ahora por el Senado, donde enfrentará audiencias y votaciones antes de asumir oficialmente el cargo. De ser confirmado, será responsable de coordinar el trabajo de las agencias de inteligencia y asesorar al presidente sobre amenazas a la seguridad nacional.

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