Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

El presidente Donald Trump nombró este martes a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional, una decisión que, según medios nacionales, coloca a uno de sus aliados más cercanos al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno federal mientras se define un reemplazo permanente.

Pulte, quien actualmente dirige la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) y preside los consejos de administración de Fannie Mae y Freddie Mac, asumirá temporalmente las funciones que deja vacantes Tulsi Gabbard tras anunciar su salida del cargo.

El anuncio fue realizado por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde destacó la experiencia de Pulte en la gestión de organismos financieros y asuntos considerados estratégicos para el país.

Trump destaca la experiencia de Pulte

En su mensaje, el mandatario explicó que el nombramiento responde a la confianza que tiene en la capacidad de su colaborador para asumir responsabilidades de alto nivel.

“Estoy nombrando al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, para servir como director interino de Inteligencia Nacional. William tiene una profunda experiencia gestionando algunos de los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae y Freddie Mac”, escribió Trump.

El presidente agregó que Pulte mantendrá simultáneamente sus responsabilidades actuales al frente de la FHFA y de las dos gigantes hipotecarias respaldadas por el gobierno federal.

“Durante este período permanecerá como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac. ¡Felicitaciones al director Pulte!”, añadió Trump.

I am appointing the Director of the Federal Housing Finance Agency, and Chairman of Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, to serve as Acting Director of National Intelligence. William has deep experience managing the most sensitive matters in America, the safety and soundness? pic.twitter.com/ZXClUwvgtm — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 2, 2026

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