Un muerto y un herido crítico tras tiroteo en hospital de Delaware; sospechoso fue detenido

Un tiroteo ocurrido dentro de un hospital en Wilmington, Delaware, dejó un joven muerto y otro gravemente herido, en un hecho que llevó al cierre temporal del centro médico y a un amplio despliegue policial.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p. m. del martes dentro del Hospital Wilmington, según informó la Policía de Wilmington.

Las autoridades localizaron a dos víctimas con heridas de bala dentro de las instalaciones.

Posteriormente confirmaron que uno de los jóvenes, ambos de 19 años, murió a consecuencia de las lesiones sufridas.

La segunda víctima permanece hospitalizada en condición crítica, aunque estable, según el reporte oficial difundido el miércoles.

Las autoridades indicaron que el nombre del fallecido será divulgado más adelante.

Sospechoso fue detenido en Filadelfia y enfrentará cargos graves

La policía informó que el presunto responsable fue identificado como John Wallace-Bey, de 23 años.

Horas después del ataque, agentes lo detuvieron en Filadelfia, aproximadamente a 40 millas al noreste de Wilmington.

Las autoridades señalaron que permanece a la espera del proceso de extradición hacia Delaware.

Según el reporte policial, enfrentará cargos que incluyen asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito grave y porte de arma oculta.

De acuerdo con investigadores y funcionarios citados durante la actualización del caso, el incidente es considerado preliminarmente como un hecho dirigido y aislado.

Autoridades también señalaron que la investigación apunta a que se trató estrictamente de un episodio relacionado con el entorno laboral.

Hospital fue confinado mientras agentes revisaban el edificio

Tras el tiroteo, el hospital activó un confinamiento mientras equipos policiales realizaban la revisión de las instalaciones.

Más tarde, las autoridades informaron que la restricción fue levantada.

El sistema hospitalario que opera el centro médico confirmó que trabajó junto con las autoridades para garantizar la seguridad de pacientes, visitantes y personal.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Policía de Wilmington, Wilfredo Campos, condenó el uso de la violencia armada y afirmó que ninguna circunstancia justifica este tipo de hechos.

Por su parte, el alcalde de Wilmington, John Carney, expresó apoyo a los trabajadores del hospital y destacó la actuación de los equipos de emergencia.

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, también condenó el hecho y señaló que el caso evidencia el impacto que puede tener la violencia armada incluso en espacios dedicados al cuidado de la salud.

Las autoridades aclararon que la investigación continúa abierta y que nuevos detalles serán divulgados conforme avance el proceso.

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