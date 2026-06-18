Arrestan a 14 personas acusadas de distribuir drogas muy cerca de una escuela primaria en Washington D.C

Un grupo de hombres acusados ​​de vender drogas en las inmediaciones de la Escuela Primaria Hendley en Washington D.C. fue arrestado el miércoles, informaron las autoridades.

El operativo fue ejecutado por funcionarios del FBI, la DEA y el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), logrando el arresto de 14 personas ​​en 15 domicilios diferentes.

Durante el registro realizado por los agentes del orden, se encontraron 2.4 kilos de crack, un kilo de cocaína en polvo, 29 gramos de fentanilo y 12 libras de marihuana.

Los 14 acusados ​​enfrentan 21 cargos relacionados con la distribución de crack y cocaína en polvo, según la fiscal federal Jeanine Pirro.

Los hombres vendían las drogas en presencia de menores que caminaban hacia la escuela y en los alrededores de la 4th Street Southeast, indicó Pirro.

El grupo está acusado de conspirar para distribuir ilegalmente 280 gramos o más de crack y 500 gramos o más de una mezcla de cocaína.

“Hoy, mi oficina detuvo a más de una docena de narcotraficantes en calles residenciales. Estos traficantes no mostraron ningún respeto por el bienestar de nuestra comunidad, llegando incluso a vender crack a unos 90 metros de una escuela primaria”, declaró Pirro.

“Esta oficina seguirá buscando sentencias severas para los acusados ​​que tratan a sus vecinos como presas fáciles y desmantelará cualquier grupo que ponga en riesgo la vida de nuestra comunidad”, agregó.

Según documentos judiciales consultados por WUSA9, los hombres comenzaron a distribuir crack alrededor del 12 de junio de 2025.

Kivarrie Greene, unos de los detenidos, poseía tres armas de fuego, dos de ellas sin número de serie, y municiones. Debido a que Greene ya había estado en prisión, enfrenta cargos relacionados con armas de fuego, además de los cargos por narcotráfico, según los documentos judiciales.

“Las acusaciones federales de hoy subrayan el compromiso del Departamento de Policía Metropolitana de proteger a nuestras comunidades y desmantelar las redes criminales violentas”, declaró el jefe interino del MPD, Jeffery W. Carroll.

“Gracias a nuestra sólida colaboración con el FBI, la DEA, la Fiscalía Federal y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, garantizamos que quienes ponen en peligro nuestros vecindarios rindan cuentas ante la justicia”, añadió.

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