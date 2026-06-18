Arrestan a seis familiares tras muerte de recién nacido atacado por un perro en Indiana

Una investigación por la muerte de un bebé de apenas una semana de nacido en Indiana derivó en el arresto de seis integrantes de su familia y en múltiples cargos relacionados con presunta negligencia.

El caso ocurrió en Markle, Indiana, donde Jason Anthony Weaver murió el 4 de septiembre del año pasado después de sufrir lesiones durante un ataque protagonizado por un perro de la familia.

Inicialmente, el fallecimiento fue considerado un accidente.

Sin embargo, documentos judiciales obtenidos por Daily Mail indican que el curso del caso cambió después de que investigadores realizaran una inspección en la vivienda y reportaran condiciones que calificaron como incompatibles con la habitabilidad.

Entre los detenidos figuran los padres del menor, Austin Kinsey, de 26 años, y Violet Weaver, de 24. También fueron arrestados el abuelo del niño, Timothy Kinsey; el tío, Tony Kinsey; además de Rita Wickey y Michael Wickey.

Todos enfrentan cargos por negligencia hacia una persona dependiente, mientras que algunos de ellos también afrontan acusaciones adicionales vinculadas al manejo del animal.

Investigación incluyó antecedentes sobre el comportamiento del perro

Según documentos citados por autoridades, el ataque fue cometido por un perro mestizo de husky y pitbull de cinco años llamado Chomp.

Familiares declararon que el animal había mostrado conductas afectuosas con el bebé, pero también reconocieron antecedentes de celos, comportamiento territorial y episodios previos de agresividad hacia personas y otros animales.

De acuerdo con la investigación, antes del nacimiento del niño algunos miembros de la familia habrían considerado entregar o sacrificar al animal.

Uno de los testimonios recogidos por investigadores señaló que el padre del bebé conocía las preocupaciones sobre el comportamiento del perro, aunque presuntamente decidió conservarlo.

Autoridades describieron condiciones insalubres dentro de la vivienda

Los registros judiciales también describen que durante la inspección de la propiedad agentes encontraron acumulación de basura, presencia de insectos, suciedad generalizada y dificultades para desplazarse dentro del inmueble.

Según el informe policial, el Departamento de Salud del Condado de Huntington ordenó posteriormente desalojar la vivienda al determinar que no reunía condiciones adecuadas para ser habitada.

La investigación indicó además que el perro involucrado y otros animales fueron retirados del lugar. Posteriormente, el animal señalado en el ataque fue sacrificado.

La autopsia determinó que el bebé murió por lesiones compatibles con trauma contundente.

En el obituario difundido por su familia, Jason fue recordado como un niño que disfrutaba escuchar música y cuya memoria permanecería entre sus seres queridos.

El proceso judicial contra los familiares continúa en curso.

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