Clarissa Molina denuncia campaña de desprestigio en su contra con uso de IA

La conductora dominicana Clarissa Molina denunció públicamente ser víctima de una campaña de desprestigio que recurrió al uso de inteligencia artificial para crear videos falsos con su voz e imagen.

En la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca”, la exreina de belleza tomó los micrófonos para aclarar la polémica que se generó en redes sociales tras la difusión de un video en el que supuestamente opina sobre temas políticos y realiza comentarios contra los mexicanos.

Visiblemente molesta, Clarissa Molina calificó como falsas las declaraciones que se difundieron en redes sociales al ser generadas con Inteligencia Artificial.

“Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada y ahora me están poniendo en una campaña que estoy hablando contra los mexicanos. Lo peor de todo es que es inteligencia artificial, está hablando con mi propio tono de voz”, comentó en el show de Univision.

En este sentido, la ganadora de Nuestra Belleza Latina lamentó que el avance de la inteligencia artificial facilite la creación de materiales falsificados, capaces de replicar voces y rostros con gran precisión, que pongan en riesgo la reputación y seguridad de las personas.

“Yo no sé hasta dónde va a llegar para perjudicar a uno que solamente está trabajando día a día”, añadió la famosa de 34 años.

Clarissa Molina comentó que ya tomó medidas a través del ámbito legal para enfrentar la situación y encontrar una solución al problema que la volvió a poner como foco de la polémica. Y es que en el video manipulado se escucha, presuntamente, a la presentadora mientras asegura que no le gustaría visitar México ni a su gente durante esta época del Mundial como resultado de su inseguridad y costumbres.

Para finalizar su intervención, Molina reiteró: “Yo le pido a usted que si me ve hablando de un tema delicado de política en internet, es totalmente mentira”.

Seguir leyendo:

• Clarissa Molina desmiente embarazo y dice que la imagen fue generada con IA

• Clarissa Molina cumple un sueño y al fin contará con su propio programa en televisión nacional

• Clarissa Molina celebra importante logro de su papá tras superar sus problemas de salud