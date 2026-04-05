Clarissa Molina desmiente embarazo y dice que la imagen fue generada con IA

Clarissa Molina aprovechó sus redes sociales para desmentir que está embarazada. En un video –publicado en su Instagram– le pidió a sus seguidores que no se dejen engañar y aseguró que la imagen fue generada con Inteligencia Artificial.

En la imagen, se muestra a Clarissa Molina acostada en una camilla, con un vientre pronunciado y realizándose un estudio médico, aparentemente una ecografía. Lejos de quedarse callada, la presentadora utilizó sus redes sociales para desmentir el rumor.

“Ahora sí que he quedado loca, señores. Me acaban de enviar una publicación: yo en una camilla con la panza así, haciéndome una ecografía para ver a mi bebé. No se lo vayan a creer, por favor, que es mentira”, expresó Molina entre risas.

Para eliminar cualquier duda, la conductora bromeó sobre su figura actual: “Que quiero, sí, pero todavía. Estoy flat, flat, mi amor”, dijo mientras señalaba su abdomen, dejando claro que su estado físico no corresponde al de la imagen viral.

Deseo de ser madre

La aclaratoria llega solo semanas después de que Clarissa Molina participara como presentadora en Premio Lo Nuestro, donde confesó a “De Último Minuto” que convertirse en madre es uno de sus mayores deseos personales. Sin embargo, recalcó que, por ahora, no está viviendo ese proceso.

Molina es una conocida presentadora en la televisión hispana. A inicios del año, en una conversación con la revista “Hola!”, afirmó que cumplía uno de sus más grandes sueños: Estar en la pantalla de UniMás.

En ese entonces, mencionó: “Ver cómo ‘Claríssima’ evoluciona y llega a la televisión es un sueño cumplido. Este proyecto nació desde un lugar muy personal y hoy me emociona compartirlo con una audiencia aún más grande, sin perder su esencia”.

También aprovechó para agradecerle a sus seguidores y los invitó a sintonizar su podcast “Claríssima” en la televisión.

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