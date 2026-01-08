Clarissa Molina cumple un sueño y al fin contará con su propio programa en televisión nacional

La presentadora dominicana Clarissa Molina, quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’, contará desde este sábado con su propio espacio en la pantalla de UniMás.

La noticia fue dada a conocer por la propia ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ por medio de una entrevista, en donde dio algunos detalles de su más reciente logro profesional.

En la conversación, que tuvo con la revista Hola!, Clarissa compartió su felicidad porque ‘Claríssima’, su pódcast, dará el salto de las plataformas digitales a la televisión de Estados Unidos.

“Ver cómo ‘Claríssima’ evoluciona y llega a la televisión es un sueño cumplido. Este proyecto nació desde un lugar muy personal y hoy me emociona compartirlo con una audiencia aún más grande, sin perder su esencia”, dijo la animadora en la citada publicación.

Además de compartir su felicidad con la revista, Clarissa también la presumió en sus redes sociales, en donde ahondó en detalles sobre lo que le espera a sus seguidores.

“SORPRESA!💜🎉 Iniciamos este nuevo año con el pie derecho y buenas noticias✨Hacemos historia como el primer podcast de #Uforia en dar el salto a la pantalla chica 📺 Ahora podrás disfrutar de nuevos episodios de #Clarissima en TV 😱”, se lee en la descripción de la publicación que hizo en Instagram.

La nueva etapa del pódcast de Clarissa Molina podrá ser seguida todos los sábados en punto de las 5:00 del Este, ademas de en sus canales habituales.

“Me quedan muchas entrevistas en ‘Claríssima’ que quiero hacer, y es un proceso, obviamente, que el artista o el invitado crea en tu proyecto, crea en ti y diga que sí, ese es el primer paso”, se sinceró la bella caribeña.

La noticia de Clarissa Molina fue celebrada por sus millones de seguidores, pero también por sus amigos famosos, quienes se unieron a los festejos por su nuevo logro.

“Felicidadessss @clarissamolina 👏👏”, le dijo Maity Interiano, mientras que Borja Voces también tuvo palabras para ella: “Más que merecido!! Por talento, disciplina y pasión. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼” y qué decir de Alix Aspe: “YAAAAAAAA!!! Mi clari Que éxito !!!!! Que maravilla ver a alguien apostar por sus sueños y cumplirlos me encanta”.

