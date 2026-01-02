Clarissa Molina celebra importante logro de su papá tras superar sus problemas de salud

La presentadora dominicana Clarissa Molina, a quien vemos de lunes a viernes en ‘El Gordo y La Flaca’, se sinceró en sus redes sociales sobre un momento muy emotivo que vivió durante los festejos de Año Nuevo.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la ex ‘Nuestra Belleza Latina’ presumió el importante logro de su papá, Don Domingo Molina, quien pasó por varios problemas de salud en el 2025.

En su material se ve a ambos bailando y abrazándose durante los festejos, un hecho que conmovió a la también modelo, pues valora mucho que su padre cada vez esté mejor de salud tras las complicaciones médicas que experimentó en el último año.

“Recibir el año 2026 junto a mi padre, parado por si solo y bailando, es obra del amor incondicional de Dios, y el de la familia. Este año fue muy retador para mi papá y su salud”, se lee al inicio del texto que Clarissa le dedicó al hermoso momento que vivió con su familia en el último día del 2025.

En otro fragmento de su texto destacó la gran emoción que sintió al ver a su padre de nuevo de pie y dejándose llevar por el ritmo de la música.

“Ver a mi papá así🥹😍me emociona mucho y me hace entender aún más el verdadero significado de la vida”, continuó Clarissa Molina.

Tras presumir su momento familiar, el cual se llenó de inmediato de corazones rojos y de la empatía por parte de sus más de 3.5 millones de seguidores de Instagram, Clarissa Molina les deseó lo mejor en este año que acaba de comenzar.

“Les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes, mucha salud, prosperidad, abundancia, unión familiar, empatía y todo lo bueno que tu corazón desee. 🤍✨🙏🏼 Feliz 2026 ✨”, se lee en el resto del texto con el que la bella caribeña quiso compartir con el mundo el importante logro del hombre que le dio la vida y que poco a poco ha salido adelante de los problemas de salud que le aquejan.

Hay que recordar que, a principios de 2025, Clarissa Molina vivió un momento muy complicado, luego de que en las redes sociales se dijera que sus padres habían fallecido, lo cual fue desmentido por ella de inmediato.

“Yo sé que de mí pueden inventar cualquier cosa en las redes sociales. Yo sé que hoy en día se inventan muchas noticias, ¿pero de mi familia?. O sea, ¿qué daño quieren lograr? ¿Qué daño quieren hacer? Inventándose que mi papá falleció, que mi mamá falleció. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Qué quieren lograr con eso? Yo no entiendo. Entonces, si ven por ahí esa noticia, eso es un mentira, eso es falso. Gracias a Dios, mi papá está saludable. Mi mamá también está muy saludable y me indigna ver esos videos”, reaccionó Clarissa molesta en un video que compartió en sus redes sociales.

