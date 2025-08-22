Clarissa Molina cuenta cómo fue trabajar con Angélica Vale en la cinta “Diario, Mujer & Café”

La dominicana Clarissa Molina se encuentra explorando otros horizontes en el ámbito personal y prueba de ello es su debut en el cine internacional de la mano de Roselyn Sánchez en la cinta “Diario, Mujer & Café”, donde comparte crédito con reconocidas estrellas latinoamericanas como Karla Monroig y Angélica Vale.

A propósito de este hecho, la conductora rememoró la experiencia de trabajar en la pantalla con dichas famosas y lo que significa para ella interpretar a un personaje como ‘Ximena’, una mujer de “alma libre” que es el más grande apoyo de sus amigas en sus procesos de sanación.

En entrevista con la revista “HOLA!”, Molina se dijo agradecida por los frutos que su esfuerzo y disciplina han traído consigo: “Ha sido una experiencia muy gratificante, porque digo: ‘bueno, ahora sí, o sea, ya estoy lista, ya me estoy probando, ya estoy al lado de Angélica Vale, estoy con Karla Monroig, estoy con Roselyn Sánchez, esas mujeres que tú admiras muchísimo de toda tu vida'”, detalló.

Al ser cuestionada sobre los aprendizajes que se llevó al trabajar junto a la hija de Angélica María y la puertorriqueña Roselyn Sánchez, la también influencer apuntó a que su mayor lección estuvo relacionada con el ámbito personal.

“Yo la veía en ‘Amigas y Rivales’, en todas estas novelas, y verla en acción en persona, fue guau. O sea, por eso es que ella está donde está”, recordó. “Ella tiene una preparación innata, se le nota la trayectoria que tiene, la experiencia y es un talento tan diverso. Pero aparte de eso, como ser humano es increíble. De verdad que ella me recibió con los brazos abiertos, al igual que todas las otras chicas“, añadió.

Mientras que actuar bajo la dirección de Roselyn le permitió conocer una faceta de la boricua a la que no muchos tienen acceso: “Se quitó su gorra de actriz y se puso su gorra de directora, de productora, y me encantó verla en ese papel. Ella sabía lo que quería exactamente. Y muy sutil, con mucho amor, te explicaba las cosas. Y para mí fue una experiencia increíble”, complementó.

