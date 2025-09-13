Clarissa Molina protagoniza inesperada sesión de fotos desde su camerino

Vaya revuelo causó la presentadora Clarissa Molina a través de redes sociales con su más reciente publicación. ¿La razón? Dio una cátedra de estilismo y sensualidad gracias a la inesperada sesión de fotos que protagonizó desde su camerino. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Como ya es costumbre, la dominicana recurrió a su cuenta de Instagram para dar una probadita de lo que acontece en su día, antes, durante y después de salir al aire por la señal de Univision.

En esta ocasión, Molina cautivó a su comunidad digital de casi 4 millones de seguidores con un post en el que se dejó ver desde la intimidad de su camerino, apenas unos momentos antes de salir a conducir el programa “El Gordo y la Flaca” junto a Lili Estefan y Raúl de Molina.

Para dicha transmisión, la ex reina de belleza optó por un atuendo sencillo, pero cargado de sensualidad. Se trató de un elegante minivestido de encaje en color baby pink que cuyo detalle de espalda descubierta dejó poco a la imaginación.

Para complementar su propuesta en moda, Clarissa Molina combinó la prenda con unos stilettos en tono nude que añadieron varios centímetros a sus torneadas piernas. Mientras tanto, su beauty look se vio caracterizado por unas ondas suaves y un maquillaje natural.

Como resultado de esta hazaña, la querida conductora se volvió el blanco de cientos de piropos y miles de ‘me gusta’ desde la plataforma. Entre los mensajes que hicieron su arribo a la sección de comentarios destacaron aquellos en los que se hizo alusión a su belleza y buen gusto al vestir.

“Clarissa, gracias por tu buena onda y sencillez. Te mereces toda la felicidad del mundo”, “Bella mi Clari”, “Estás preciosa, toda una Miss Universo”, “Hermosa, inteligente, emprendedora, fashionista y perseverante. Por todas esto te sigo en las redes” y “Muy hermosa y carismática”, son algunas de estas reacciones que se hicieron presentes desde la plataforma.

