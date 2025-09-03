Clarissa Molina se sincera sobre su secreto para lucir espectacular a 9 años de ganar ‘NBL’

La presentadora dominicana Clarissa Molina, quien está por cumplir 34 años y hace casi una década se consagró como ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, se sinceró en ‘El Gordo y La Flaca’ sobre su secreto para siempre lucir espectacular y radiante.

La exprometida de Vicente Saavedra le compartió a Raúl de Molina y a Lili Estefan que ella suele ser muy cuidadosa con todo lo que come, siendo ese su principal secreto para seguir luciendo una figura de infarto.

“Desayuno a las 10; el almuerzo lo hago aquí, tipo 1 ó 2; y ya ceno hasta las 7 de la noche y no como más nada, sino hasta el siguiente día”, confesó Clarissa.

En la misma conversación detalló que ya no está llevando a cabo la dieta de la piña con tuna, la cual le obligaron a seguir cuando buscó convertirse en Miss Universo representando a República Dominicana.

“Jamás voy a repetir eso”, dijo convencida Clarissa de lo que no quiere de sus hábitos alimenticios.

En otro fragmento de su testimonio detalló que no lleva ninguna dieta en específico, sino que simplemente se está enfocando en llevar una alimentación balanceada.

“Estoy comiendo bien, estoy comiendo balanceado, estoy comiendo de todo, la verdad”, dijo Clarissa, quien hubo un momento de su vida en que llegó a pesar tan solo 115 libras, hoy ya pesa poco más de 145.

Así habló en su momento de su famosa dieta

En mayo del 2025, durante una conversación que con Raúl de Molina y Lili Estefan, Clariss detalló que a lo largo de cinco meses, mientras se preparaba para Miss Universo, su alimentación solo consistía en piña y tuna.

“Desde agosto hasta diciembre, imagínate. (Comía) tuna y piña. Yo tenía 115 libras en Miss Universo, Rauli. Ahora tengo 145. No se lo recomiendo a nadie, de verdad, porque no es ni saludable, no sé cómo a mí no me dio algo en ese tiempo, pero obviamente, mi meta era rebajar para representar a mi país”, reveló la bella caribeña.

