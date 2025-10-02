Clarissa Molina luce cuerpazo en bikini y enciende las redes con sensual baile

La presentadora dominicana Clarissa Molina, quien forma parte del programa ‘El Gordo y La Flaca’, recurrió a sus redes sociales para compartir un video con el que elevó la temperatura y derritió a sus seguidores.

En el material, con duración de unos cuantos segundos, la ganadora de ’Nuestra Belleza Latina’, se dejó ver con un bikini que combinó a la perfección con su pantalón y con lo que dejó demostrado el cuerpazo que tiene.

La caribeña se muestra en el video a las orillas de una piscina y moviéndose al ritmo del tema ‘Quiero +’ de la cantante colombiana Greeicy, lo que fue tomado por algunos como un reflejo del momento por el que está pasando tras su viaje a Panamá.

Clarissa se metió tanto en la coreografía que tras un par de movimientos bruscos perdió las gafas oscuras que llevaba puestas, las cuales salieron volando por los aires, lo que provocó sus risas y que detuviera sus pasos de baile.

“Adicta a este tema desde que se estrenó @greeicy enséñame el baile plz, bailemos juntas pa’ que me digas como eh”, se lee en el texto con el que la ex de Vicente Saavedra acompañó su video.

Como era de esperarse su publicación se llenó de corazones rojos y de varios piropos por parte de sus fans, quienes cayeron rendidos ante su indiscutible belleza.

“Clari qué lindo bailas y ese abdomen perfecto 😍😍😍👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”, “Preciosa ❤️”, “🇩🇴La domi favorita de los panameños🇵🇦”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Además de destacar su físico, los comentarios también se enfocaron en que su reel sería una indirecta para Mayer Mizrachi, el alcalde de Ciudad de Panamá, con quien la dominicana hizo clic durante su estancia en la ciudad.

“SANTO 😍 mi alcalde no puede desaprovechar esta bendición”, “Este reel tiene nombre y apellido!!!🔥”, “Los dominicanos vamos para Panamá a ver la entrega de anillo”, “Ay gritooooo 😍 señor alcalde atienda las señales, gracias”, “Todos esperando que Mayer responda 😂”, “Tirando indirectas 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”, se lee en algunos de los mensajes que le han dejado tras su presencia en Premios Juventud.

